男遺棄致死判無罪 法官：重病者有權不接受治療折騰

2018-04-16 17:03

［記者楊政郡／台中報導］南投縣陳男獨自照顧患有糖尿病的父親，105年2月父親出院後，未按照醫囑定期回診、追蹤，同年4月28日父親因代謝性休克心肺衰竭死亡，檢方依遺棄致死罪嫌起訴，但一、二審法官都採信陳男說詞，父親自認要去作神仙了！也不願再接受治療，他才沒有回診，台中高分院判陳無罪，本案檢察官仍可上訴。

台中高分院法官在判決書中指出，現今社會觀念，重病之人為避免遭受病痛折磨，要求病發時不必送醫，也有患病之人為了不脫累家人，要求家人不必將他送醫。病發時是否一定送醫院救治，使病痛纏身的苦難身軀，繼續遭受折磨，為現今社會上每一個人的重要課題。

陳男辯稱，105年初連續兩次住院，2月8日是因藥量誤差導致父親差點死亡，昏迷指數剩20，父親（74歲）不太信任該醫院，也說這樣很痛苦，醫生說是老化，大小便沒辦法控制，只說要按時吃藥，住院期間精神恍惚，認得他、講話很慢，他說他快不行了，要去做神仙了。

後來醫生說可出院了，問醫生這樣會好嗎？醫生說只能用藥物控制，出院時有交代要回診，但回診一次，105年2月15日未回診是因父親他不想要去，他說很恐怖。

檢察官認為陳男沒帶父親回診，或領取藥物，且未能提供正常飲食營養，使老父親因身體糖尿病等慢性疾病及長期嚴重營養不良才死亡，顯有遺棄致死之虞。

陳男說，他算不上孝順，但還是有盡到本分，他每天早上五點起床，從南投水里騎車到信義羅娜種菜，後來因父親無法自己飲食，也辭職照顧。有鄰居出庭作證表示，陳會幫爸爸換尿布、餵藥、餵飯、換衣服，也未曾聽老父親抱怨兒子。

法官認為，依法務部法醫研究所鑑定意見，也認定陳父死亡與是否回診沒有直接因果關係，醫師都束手無策，判陳男無罪。