老公內線交易獲緩刑 外資圈第一美女尚未安全下莊

高檢署去年10月撤銷不起訴處分，發回北檢續查中，邱慧平尚未安全下莊。（資料照）

2018-04-16 16:42

〔記者張文川／台北報導〕有「外資圈第一美女」封號的瑞士信貸台灣區總經理邱慧平，前年受託處理荷蘭商艾司摩爾（ASML）購併股后漢微科案時，曾在家裡的浴廁打跨國電話開會，他的帥哥丈夫、玄門藝術中心小開許耀仁偷聽到後，於發布重大訊息之前，與母親一起大舉買進125張漢微科股票，套利2420萬元；許耀仁認罪，台北地院今依內線交易罪將許耀仁判刑1年10月，緩刑3年，支付公庫100萬元。可上訴。

北檢去年9月起訴許耀仁，同時認定邱慧平與許母不知情，將2女處分不起訴，但高檢署審核後，認為偵查不完備，有事證尚待釐清，去年10月撤銷不起訴處分，發回北檢續查中，邱慧平尚未安全下莊。

至於股市金主史金生、人頭戶蘇姵萱及投資公司董事彭健豪、林耿民等，先前被約談後各獲檢方諭令100萬到300萬元交保，北檢也另案偵辦中。

45歲許耀仁審理期間對於犯罪事實沒有爭執，「我全部承認」，「我一時誤觸法律，我已經悔過，也繳交所有犯罪所得，希望法官知道我悔過態度，給我緩刑自新的機會」；檢察官表示應附帶條件才能緩刑。

許耀仁被控於前年6月16日漢微科併購案重大訊息公布的前3週，陸續以現金及融資等方式，大舉買進120張漢微科股票，許母羅麗珠也買了5張，購併案消息曝光前，就先賣出部分股票，其餘股票則讓ASML溢價收購。

許耀仁在偵查時就已將罪責一肩扛，供稱是妻子在家中洗手間進行電話會議時，他在門外聽到購併案細節與交易模式，並從TENDER OFFER（意指收購）等英文詞彙中，獲知收購價將溢價2成多的內線消息，因此自行決定進場買股，並建議不知情的母親一起買進。

邱慧平則表示，為了保密才選在住處廁所內進行電話會議，不是刻意洩漏內線訊息，不知道丈夫與婆婆進場買股，自己也沒買股。

檢方清查金流後認定許耀仁夫婦財務各自獨立，沒有金錢往來，且邱的年薪加獎金逾5000萬元，不致為2000多萬元涉犯內線交易，採信兩人說詞，起訴許耀仁，不起訴邱慧平與許母；但高檢署審查後認為偵查不完備，發回北檢重啟偵查2女是否犯罪。