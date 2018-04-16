寄信用諧音罵人辯打錯字 法官：連錯16次也太離譜

2018-04-16 15:54

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市林姓男子因案與人鬧上法院，他因不滿對方的林姓律師，多次寄信到林姓律師的公司，收件人都是林姓律師的名字諧音，且名字的諧音刻意使用「瘍」等字，而寄件人則署名「曹寧瑪」、「晁寧瑪」、「晁寧馬」等，皆為三字經「X你媽」的諧音，因此被林姓律師控告公然侮辱，林男出庭辯稱，沒有用諧音侮辱林姓律師的意思，純粹只是打錯字而已，林男說詞被法官打臉「連續錯16次也太離譜」，認為林男有故意侮辱之意，審結判處他共應執行拘役100天，換算成易科罰金代價10萬元。

林姓律師指控，林男寄到辦公室給他的信，收件人上的姓名，故意用他姓名的諧音字「瘍」、「佯」、「疫」等字，寄件人則直接署名「曹寧瑪」、「晁寧瑪」、「晁寧馬」，一看就知道是故意謾罵，整個寄件過程包括郵差、公司收發處等都可以看到，林男此舉已是公然侮辱。

林男則否認利用信件諧音侮辱林姓律師，他辯稱，收件人姓名只是不小心打錯字，而署名「草寧馬」也沒有罵人的意思，他自己的臉書及通訊軟體都用「草泥馬」當頭貼，因此才會自稱「草寧馬」。

桃園地院法官審理認為，偶爾打錯字是人之常情，但林男總共寄了16封信，打錯16次也太離譜，使用的姓名諧音「瘍」、「佯」、「疫」分別有「瘡、潰瘍」、「假裝、偽裝」及「流行或急性傳染病、瘟疫」之意，「曹寧瑪」等詞明顯是「X你媽」的諧音，林男說詞顯係卸責、不足採信，判處他共應執行拘役100天。