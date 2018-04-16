多看一眼多關心！虎尾魅力商圈店家 加入兒保好鄰居

虎尾魅力商圈愛心店家義務加入雲林家扶兒童保護好鄰居行列。（記者廖淑玲攝）

2018-04-16 15:44

〔記者廖淑玲／雲林報導〕讓全虎尾都是兒童保護網，虎尾魅力商圈店家今天宣示加入雲林兒保好鄰居行列，一起建構兒少安全成長網絡，還有商家當場捐贈基金，邀大家多看一眼、關心社區每個孩子，若有任何疑似虐待或疏忽就要即時通報。

虎尾鎮長林文彬、虎尾鎮代會主席丁學忠今天也都到場支持，並和虎尾魅力商圈理事長程素鳳及愛心店家一起在兒保防護網貼上愛心貼紙，義務擔任雲林家扶兒童保護好鄰居，讓虎尾成為能讓兒童少年快樂成長的鄉鎮。

林文彬揭開兒少重視、保持關心、好好傾聽、鄰里通報、居安思危等兒保好鄰居5大行動任務，邀請擔任兒保好鄰居的商家關心社區中的每一個孩子，一發現有任何疑似虐待或疏忽事件時，就要即時通報，雲林家扶中心副主委李萬吉代表感謝所有愛心店家的協助及付出。

丁學忠說，他常常提醒代表會的同仁走訪鄰里時，要不忘多關懷兒童少年，讓有需要的孩子與家庭都能獲得立即性的幫忙與協助，建立兒童少年保護的綿密關懷網絡，降低任何傷害兒童少年的風險。

雲林家扶兒童保護組督導楊淑惠指出，依據家扶基金會統計，兒童施虐者行業前3名依序是服務業、工礦業、失業者與臨時工；至於施虐者與受虐兒童關係前3名則是父或母、同居人、（外）祖父母；而在接獲通報統計前4名則是社工、教育人員、警察、醫事人員，尤其需要更多的鄰里與商圈加入通報行列。

雲林家扶中心主任廖志文感謝虎尾魅力商圈理事長程素鳳及歷任理事長的支持與號召，今天並有八方雲集、鮮友火鍋、圓石禪飲虎尾新興店、豐麟企業社、張維修藥局、承家服飾店、浙江湯包、全家便利商店（虎尾虎威店）、傑克男飾、晶晶蛋糕城、東芳華歌爾莎薇專門店、WHY AND 1/2童裝（虎尾門市）、廣香春捲等愛心店家到場加入兒童保護好鄰居，希望大家發現兒童異常畏懼緊張、穿著不合身的衣服、手臂有不明傷痕，甚至流浪街頭的孩子時，都能通報雲林家扶，廣香春捲店家張長順還當場捐出2000元，盼拋磚引玉，喚起更多人關注兒少保護工作。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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