涉內線交易 光倫電子前董座楊其恆判刑6年

2018-04-16 14:42

〔記者張文川／台北報導〕東元集團孫公司光倫電子前董事長楊其恆，擔任東友科技發言人期間，得知東友將投資光菱的內線利多訊息，以父母名義大舉購買光菱股票3380張，獲利276萬餘元；台北地方法院依內線交易、逃漏稅等罪，判楊其恆6年有期徒刑，另有6月可易科罰金之刑；楊的父母親也被控內線交易罪，但獲判無罪，只依逃漏稅各被判刑3月、1年，緩刑2年。可上訴。

光倫電子隸屬於上市公司東友科技，是東元集團的孫公司，檢調接獲檢舉指出，東友科技2011年有意投資光菱電子，時任東友總經理特助兼發言人楊其恆，在利多消息公布前，即透過父母親友，購買光菱股票3380張，再賣給東友，涉內線交易。檢調2013年發動搜索約談，前年底起訴。

楊其恆承認應東友公司董事長黃育仁請求，以光倫公司名義於短期內購得光菱股票，再於股價上漲後盡數掛單出售給東友，但否認內線交易，辯稱因為黃育仁指示他買進光菱股票的期限過短，光倫要在期限內完成這項任務，他才將他實質掌握的光菱股票賣給光倫。

但北院認定，東友公司欲迴避取得光菱股票總額超過10%須申報的義務，而透過楊其恒短期內購入光菱公司3380張股票，這件事確屬影響股價的重大消息，楊在事先得知而大舉買進賣出，構成內線交易罪，合議庭認定內線交易總成交1663張，獲利276萬元，除了將楊判刑，並沒收不法所得276萬餘元。