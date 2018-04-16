誤信通緝犯男友是樂高玩具商 18歲女子提供帳戶險吃詐欺官司

2018-04-16 14:42

〔記者黃建華／高雄報導〕去年剛高中畢業的18歲許姓女子，認識自稱經營網拍樂高玩具、模型的男友（在逃通緝中），男友要求借用許女郵局帳戶讓買家匯款，殊不知，男友不但是通緝犯，逃亡期間還利用網拍手機等3C用品詐騙，檢方原將許女依幫助詐欺罪嫌起訴，所幸高雄地院一審明察秋毫，認定許女也是被男友所騙，判她無罪。

判決指出，許姓女子被控在去年涉嫌提供郵局帳戶供在逃男友（通緝中）以網拍便宜手機等3C用品詐騙取財，至少有6人受害，檢方因此將許女依幫助詐欺罪嫌起訴。

不過、高雄地院審理時，許女否認參與詐騙，辯稱她當時是相信男友真的有在網路上賣「樂高」等物，才會出借帳號供買家匯入款項，並幫忙提領現金交給男友。

許女的辯護律師亦稱：被告將上開帳號提供男友使用時，年僅18歲，而涉案男友已30餘歲，且又有多項詐欺犯罪之前科紀錄，自有可能欺瞞剛高中畢業而未有豐富社會經驗之許女 。此外，許女僅提供郵局帳戶之名稱及帳號給男友，並未交付存摺、印鑑、密碼，其仍保有自己使用該帳戶之權限，與一般幫助詐欺取財之提供帳戶者不同，許女實難預料或可得知男友會將其帳戶作為詐騙工具。

合議庭審酌許女與男友的line對話截圖，男友確實有稱「買家向其購買模型車、樂高」等物，而請許女代為領取匯進款項，並對許女稱其將買家寄出物品等語。法官採信她有可能被男友利用其帳戶詐騙，判許女無罪。全案可上訴。