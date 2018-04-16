警方靠韓國開發的Line尋到護照失主 「歐爸」驚嘆

2018-04-16 14:07

〔記者許國楨／台中報導〕來台自助旅行的宋姓韓籍男子上週某晚到台中逢甲商圈逛街用餐，返回飯店後才驚覺內有護照的皮包不見了，有熱心民眾撿到送警所後，警方研判是觀光客，立即針對護照及皮包拍照後，傳到與商圈飯店業者組成的Line群族內協尋，沒多久隨即獲得某飯店回應並通知宋男到警所領回，對於韓國開發的通訊軟體竟在台灣發揚光大還用到如此淋漓盡致，讓這位「歐爸」驚嘆連連。

台中市第六分局西屯派出所警員謝雅雯當天受理失物招領，熱心民眾表示稍早在福星北路一家餐廳前拾獲一個皮包，因餐廳尚未營業才趕緊送到警所，員警查看包包內有護照及錢包，得知失主為韓國籍的36歲宋姓「歐爸」，且前一天才剛入境。

但是皮包內沒有失主的聯繫方式，謝員知道護照對於外籍旅客的重要，積極想方設法找出失主，推測失主可能住在餐廳附近飯店，一開始原打算逐間詢問，後考量逢甲商圈內大小飯店、旅店及民宿起碼有30多家，靈機一動將皮包及護照拍照後傳到警方與飯店業者共同組成的Line群族內協尋。

此舉果然奏效，沒多久即有一家業者回覆，表示宋男目前投宿該飯店，已通知他前往派出所領取，宋男隨後與台灣友人一起趕到警所，不諳中文的他透過友人翻譯表示，丟掉皮包後非常緊張，一時間人生地不熟也不知如何是好，原打算請友人向警方報案協尋，沒想到警察竟早一步先找到他，且還是透過韓國開發的通訊軟體，令人驚嘆，也對台灣警察的用心表達感謝之意。