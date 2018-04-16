上鎖也沒用？伸港中興公園出現竊賊 專偷機車置物箱

2018-04-16 13:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕太囂張！彰化縣伸港鄉中興運動公園傳出有竊賊，專偷來運動民眾機車內的手機、錢包；被害的黃姓女子表示，她的機車上鎖也沒用，竊賊照樣撬開置物箱，偷走她的蘋果手機、名牌手拿包與現金8000元，損失將近3萬元；警方強調已鎖定對象偵辦中。

黃姓女子指出，她常常到中興運動公園來運動，日前傍晚騎機車停好、鎖好之後，就放心去運動場運動，運動結束要回家時，發現置物箱內的值錢東西通通都不見了，真是令人傻眼。

黃姓女子強調，財物損失就算，證件、信用卡通通都要重新辦過，非常麻煩，當她跟別人提到自己在中興運動公園被偷東西，才知道原來也有很多人受害，竊賊看上來公園運動的人多，但是監視器很少，鎖住運動公園的機車來下手。

縣議員賴清美表示，民眾來運動，當然不可能身上還背著大包小包，連東西放在機車置物箱都不安全，實在令人害怕，希望能夠能夠增加監視器，並早日破案。

和美警分局伸港分駐所副所長李佩如表示，已調閱附近的監視器，鎖定可疑的紅衣男子涉案，初步了解洪衣男子是外地人，正全力偵辦中。

而根據監視器畫面，紅衣男子靠近機車前，會先有假動作，假裝是在做伸展操，確認附近都沒有人，再撬開機車座，如果有人走過，就趕快趴在機車座上，得逞後就速速離去。