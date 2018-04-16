彰市3樓透天宅起火 1男命喪火窟

2018-04-16 12:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕火燒厝！彰化市中華路1棟3樓高的透天住宅，今天上午8點33分許，突然傳出火警，消防人員獲報迅速趕抵火警現場，火勢在10分鐘內撲滅，消防人員逐層搜救，在3樓浴室門口，發現屋主的66歲大兒子倒臥在通道，已無生命跡象且全身多處遭灼傷痕跡，經送醫搶救仍告不治，消防人員調查，初步在1到3樓間發現至少有4處疑似起火點，真正起火原因仍待進一步鑑定調查。

彰化縣消防局第一大隊長詹江洲表示，消防局勤務指揮中心接獲報案，馬上派調車輛和人員趕抵現場，於今天上午8點33分許抵達現場時，1樓已有火舌竄出，2、3樓不斷冒出大量濃煙，消防人員一面用水柱灌救撲火，一面逐層搜救，約於上午8點40分左右，在3樓浴室門口通道發現66歲蔡姓男子。

消防人員救出蔡男，就近送往彰化基督教醫院搶救，因傷灼傷和嗆傷嚴重，院方搶救無效，宣告不治。

火警在10分鐘內被撲滅，消防人員初步鑑定受損財物約10萬元，1到3樓燒毀面積約20平方公尺，因火警隔壁是一家牙醫診所，火警發生後診所斷電，診所上午暫停營業。

附近居民說，80多歲的屋主行動不便，睡在1樓，平常由看護工照顧，屋主的大兒子睡在3樓，案發時，屋主的2兒子帶著屋主到八卦山運動，看護工陪同前往，屋內當時可能只有大兒子在家。鄰居指出，屋主的大兒子疑似有酗酒習慣。

消防人員分別在1樓客廳、2樓廁所、3樓前後房間，懷疑疑似起火點，起火點可能不只1處，真正起火原因仍須由專家進一步釐清調查。