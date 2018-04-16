行竊當場被撞見死不承認 「多啦A夢」讓他百口莫辯

2018-04-16 12:34

〔記者許國楨／台中報導〕高姓慣竊上週侵入北屯區一家準備營業的便當店偷走櫃台抽屜內的5萬多元食材預備金，逃離時被業者當場撞見攔下但他矢口否認，拉扯中高男以外套做掩護，內裝贓款的店家「多啦A夢」帆布袋掉落地上，業者一眼認出讓瞬間傻眼的高男百口莫辯，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。

台中市第五分局文昌派出所當天上午九點接獲報案，轄內昌平路上一家便當店發生竊案，警員姚憶陵與林英漢等人立即趕往處理，業者向警方說，當時便當店正進行營業前的相關作業，員工都在廚房忙碌，突然發現32歲的高男鬼祟走入店內隨即準備離開，員工直覺可疑趕緊清點物品。

此時林姓店長也剛好返回店內撞見高男，因非營業時間上前詢問，發現高男手上拿著一只以黑色外套做掩護的袋子質疑是否行竊物品，但高男矢口否認還急著離開現場被林男攔阻，雙方因此發生拉扯時，高男手上的袋子瞬間掉落地面，林男定睛一看竟是店內放置食材預備金，外觀有「多啦A夢」卡通圖樣的帆布袋。

林男隨即檢視櫃台，果然發現抽屜內裝有要給肉商及菜商等52340元食材預金的帆布袋不翼而飛，確認就是高男所為報警逮人，高男警訊中辯稱，原本打零工為生，但因最近右腳受傷無法工作且缺錢治療才鋌而走險，警方查出高男有十多項竊盜刑案紀錄，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。