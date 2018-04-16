誘多名男學生摸下體、洗臀部 桃園狼師起訴

2018-04-16 11:53

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市中壢區某國中34歲陳姓英文老師兼排球教練，任職期間對至少7名男學生猥褻、性騷，多次趁著教授英文、指導球技，伸手突襲男學生下體、臀部，甚至誘拐學生到住處「共浴」、提出相互搓背要求，藉機撫摸男學生身體、臀部，或是直接幫男學生洗身體，有男學生向家長反映揭發全案，調查過程發現，陳男遇到拒絕、不從的，還以「教育觀點」說服，桃園地檢署檢察官偵結依性騷擾、強制猥褻、對14歲以上未滿16歲少年猥褻、利用權勢猥褻等罪嫌將他起訴，陳男目前羈押中。

起訴指出，陳男原是兼任教師、負責教授英文，並指導學生自行成立的排球隊練習，學生都把他視為是「排球教練」，陳男另於住處開設英文課後輔導班，從2016、2017年間至少對7名年僅14、15歲的男學生伸狼爪。

有男學生指控，國三下學期到畢業期間，老師多次對他性騷、猥褻，某次他在排球場收拾球具，老師突然靠近親吻他的嘴唇，另一次他在排球場做仰臥起坐，老師巡視經過竟伸手握、捏他的下體，最讓他無法接受的是，有一次段考後老師以他成績不佳為由，伸手強制握、捏他下體至少30下，絲毫不顧他流淚抗拒。

另名男學生則控訴，就讀國三時多次遭老師在排球場「突襲」下體，有多名同學被老師以教授球技誘騙到住處共浴，洗澡過程老師不時撫摸同學下體，還開口要求相互搓背，同學被老師摸遍全身，老師甚至「半逼迫」替學生洗臀部。

男學生控訴，還有一次老師直接在家政教室，對一名男同學說「我可不可以親你」，同學拒絕但礙於老師一直說服才答應，有學長都已經畢業了，返校練習也被老師帶回住處共浴。

7名受害學生中有多人提告，檢方調查發現，有部分男學生對陳男因教學、指導練球產生「感謝之情」，對陳男的要求才半推半就答應。

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