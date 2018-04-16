詐騙視障者血汗錢 無良包商工程做一半捲款落跑

一名視障者花畢生積蓄買下中古屋翻修，不料遇上無良建商。（圖擷自《爆料公社》）

2018-04-16 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友於《爆料公社》指出，自己是一名視覺障礙者，去年花下畢生積蓄在高雄小港買了間中古屋準備翻修，不料，自己找來的承包商不但施工過程偷工減料，成品更是「慘不忍睹」，甚至威脅屋主先給工程款，否則就停工，隨後捲款避不見面。

視障網友於《爆料公社》投訴指出，自己日前花了辛苦存來的積蓄在高雄小港買了一間中古屋翻修，但礙於自己經費有限，苦找多家承包商，最後透過臉書社團相中這間建商。他透露，建商一開始態度良好，博取業主信任，沒想到，施工做出的工程完全和先前討論的不同，不僅偷工減料，更要求業主提前支付工程款，否則就停工。由於自己是視障者，擔心建商停工，便給付百分之90的工程款，隨後才發現此建商是盜用他人公司行號，至今仍避不見面。

原PO表示，沒有這些錢，後面工程也無法繼續，現在只能借住親戚家，自己還帶著3歲孩子，盼無良建商能將錢還給他。網友看了紛紛替屋主抱不平表示，「太可惡了吧！連視障者也欺負！」、「亂做的人太多了，根本比學徒做的還糟。」、「依照片內容很多地方都沒做好...電線也沒標示...後續跟本要重作比較快」。