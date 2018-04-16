侵吞哈拉網通6千多萬 童姓女員工被判8年半

2018-04-16 11:15

［記者楊政郡／台中報導］哈拉網通106年抓出公司內部「大老鼠」！42歲童姓女員工，100年間取得公司會計系統的帳號及密碼，近7年來進入會計系統竄改帳目，蠶食鯨吞手法侵占貨款達6千萬餘元，這幾年手機生意正夯，該公司卻不見利潤，台中地院依業務侵占判8年6月徒刑，不法所得沒入，轉給姐姐的210萬餘元沒入。

台中地院判決書指出，童女是哈拉網通電訊公司員工，負責與各大網路購物網站廠商接洽、處理手機商品出貨事宜，100年間某主管交代她登打資料，而有機會得知進入該公司會計系統之帳號與密碼，沒想到她心懷不軌，暗中記下帳號及密碼。

100年2月起暗中進入竄改會計資料，她手法是，例如每支手機出售單價1萬，改為1000元，而出售數量1000支，改為1萬支，如此一來總數不變，但卻多出9000支手機，這9千支私下轉賣出去謀利。

據了解，這幾年該公司手機生意正夯，卻不見利潤，還一度增資2000萬仍腐蝕殆盡，106年7月董事長決意清查，拿出存擋的交易紙本明細，以人工一一清查核對，查出童女涉嫌從100年間侵占66萬餘元、101年侵占60萬餘元、102年侵占1千餘萬元、103年侵占1300餘萬元、104年侵占約1千萬元、105年侵占1700餘萬元、106年侵占1400餘萬元，總計6千多萬元。

童女坦承犯行，檢察官追查時發現她這幾年購入不動產、還債，年年招待親友出國旅遊多次，每月信用卡費30、40萬元，生活奢侈。目前查扣她帳戶現金302萬餘元、匯給姐姐210萬元及兩筆土地、一筆房產，全部查扣。

哈拉網通2001年設立，資本額5000萬元，員工兩百餘人，除實體店面外，跨足網路購物及批發業務，分店遍及全台數十家門市，涵蓋台灣大哥大、遠傳、亞太、台灣之星、SONY、HTC、Samsung、Apple以及哈拉電信直營和加盟店。主要業務手機零售、家電材料批發、未分類其他業務及辦公室支援服務、電路工程等，經該事件後公司已全面更改會計系統，防範再出現類似弊端。