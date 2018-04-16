詐同業逾2億珠寶 少東拿百萬鑽戒把妹 判賠7229萬餘元

沈男詐騙珠寶，遭判賠7229萬餘元。（資料照）

2018-04-16 10:34

〔記者溫于德／台北報導〕「沈記玉飾」小開沈家民（已改名沈昊諺），曾因偷拍小模視訊裸照逼交往，被依妨害秘密、恐嚇等罪判刑8月確定。他另遭「蕓賞珠寶」嚴姓老闆娘指控，拿走鉅額珠寶後不還，甚至將價值百萬的心形鑽戒拿去把妹；台北地院刑事庭依4個詐欺取財罪判刑8年，現正上訴二審中；民事部分，上週五再度判賠7229萬餘元，可上訴。

沈男曾被藝人吳玟萱歸類為「瘋狂追求者」，其母殷淑玲30餘年前在香港創立珠寶玉飾公司有成，後來台開設公司，在業界頗富盛名。

一審刑事判決指出，沈男被「蕓賞」老闆娘同時也是國內珠寶設計師的嚴女指控，沈頂著珠寶公司少東名號，四處向同業宣稱能代售珠寶，她與丈夫相信後拿了近2億元珠寶、鑽石，委請代售；豈知，事後發現，凌姓小模戴著她所設計的心型鑽戒、鑽石項鍊拍照，才知沈將價值逾百萬的鑽戒送人。

另外，嚴女也驚覺，沈男將部分鑽石、珠寶拿到「大千典精品當鋪」典當，取得現金6000萬多元。

合議庭認為，沈男正值青壯年，財力背景雄厚，卻不思正途賺錢犯案，犯後還卸責無悔意，前年5月12日依4個詐欺罪各判1到5年不等徒刑，合併應執行刑8年，現已在二審審理中。

至於民事，台北地院民事一審依據刑事判決結果，判沈男應賠償「蕓賞」7229萬3994元；另偽造當票的當鋪潘姓老闆與郭女，也需連帶賠償6497萬元。