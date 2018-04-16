多次強收紅包 宜蘭墓地管理員、地理師被起訴

2018-04-16 10:12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣宜蘭市公所與員山鄉公所兩名墓地管理員，趁管理公墓職務之便，向民眾、地理師收取「紅包」，若對方不從，就在民眾申請墓地時給予刁難，並讓地理師有權佔領已撿骨遷葬不得再使用的墓地，全案檢方偵結，將兩人依「貪汙治罪條例起訴」。

游姓及吳姓墓地管理員，分別任職宜蘭市公所、員山鄉公所，去年4月向喪家、造墓業者、地理師收取紅包；游嫌允許地理師可興建4.8平方公尺以上墓地，再向對方以「不會查報」為由索賄，睜一隻眼閉一隻眼，放任業者違法造墓。

去年4月至12月，分別用同樣手法，向張姓、游姓、李姓、陳姓等地理師索取1萬至2萬元不等賄款。

吳姓公墓管理員，也用同樣手法，利用職務關係，掌控墓地裡已遷葬土地，與地理師合作，提供符合風水座向的土地給予造墓，或讓造墓業者得以興建4.8平方公尺以上墓地，藉機向李姓、游姓地理師及吳姓、田姓造墓業者索賄，吳嫌從去年4月至12月，以每次1萬至3萬元不等代價，索賄5次。

偵查中游姓兩名管理員坦承收賄，游男也向檢方表示願繳回犯罪所得；吳男則否認犯行，但檢方依據吳姓造墓業者供詞，證明吳姓管理員確實有利用職務之便索賄，全案檢方偵結，將2名墓地管理員、7名地理師及造墓業者依「貪汙治罪條例」起訴。