國寶名旦替女婿作保挨告詐欺 傳雙北欠逾3億

債主之一蘇先生拿出還款協議書及法院裁定的債權憑證，控訴楊健福及王金櫻詐欺，士林地方法院裁定的債權憑證，載明楊健福、王仁心（本名王金櫻）名下無可執行的財產。 （記者黃捷攝、翻攝臉書）

2018-04-16 06:16

女婿是前進航空董座

〔記者黃捷、粘湘婉／台北報導〕前進航空公司董事長楊健福遭控，宣稱要開發從台灣直飛澳門的「博弈專機」獨門事業，還找來其岳母、國寶歌仔戲花旦王金櫻（本名王仁心）擔保，擔保金額為2億6000萬，陳男與蘇男等人投資6300萬元後，楊卻避不見面，蘇男本月8日到臺灣戲曲中心想找王女面談，王竟報警抓人，債主們向士林地方法院聲請強制執行，才驚覺楊男與王女早已脫產自保，氣得控告兩人詐欺；據了解，楊男與王女債權人遍及雙北，粗估超過3億元。

宣稱開發博弈專機

王金櫻與楊健福被控詐欺的案件，士林地檢署12日開庭，王金櫻仍然神隱，債主們欲哭無淚，只希望司法能還他們一個公道。昨記者致電王金櫻，至截稿前未獲回應，前往楊健福的住址按鈴，也無人回應。據悉，王金櫻本月9日曾回應，她沒有簽過任何相關擔保文件，也不認識這些場外抗議討債的人，覺得自己是無妄之災，她跟這些債務完全無關。

記者未獲王金櫻回應

債主之一陳男控訴，楊健福2015年透過友人找上他，宣稱要投資從台灣直飛澳門的「博弈專機」獨門事業，開發VIP高階顧客群，需要資金周轉，楊為取信於他，再三強調是前進航空的董座，承攬民航局8成業務，公司擁有數架飛機及直升機。

陳男說，他見楊出手闊綽，開勞斯萊斯、賓利等名車，甚至請「台灣國寶」王金櫻與「卡提撒克英式茶館」負責人林麗玲擔保，他深信不疑，與4、5名朋友合力湊出6300萬元，沒想到楊把錢借到手後，根本沒發展事業，還把公司飛機賣掉，至今一毛錢都沒還。

王切割債務 「與女婿無瓜葛」

和陳一同借錢給楊的蘇男也說，每次催款，楊都哀求再寬限一段時間，並擬定還款計畫，之後依然沒履行，轉向王金櫻討錢，王聲稱女兒已與楊離婚，「我跟楊已經沒有瓜葛」，企圖切割債務，林的親友也找人恐嚇，只好在2016年初提告詐欺，並向法院聲請強制執行，卻驚覺3人已脫產，根本扣押不到。

蘇男無奈表示，有債主私下去找楊健福，發現他吃香喝辣，開名車進出豪華社區，林的茶館也仍在經營，「怎麼可能沒有錢」，實在求助無門，才會在本月8日到臺灣戲曲中心，想找王女當面商談，未料王報警抓人，還控告他們妨害自由，「到底誰才是被害人？」

據了解，楊健福與王金櫻的債主遍及雙北，光從法院上可查詢到的支付命令金額粗估超過3億元，檯面下債務恐怕難以估算。