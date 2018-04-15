恐怖！BMW螃蟹車自殺式切換車道 釀3車連環追撞

右方黑色的BMW從左側車道未打方向燈，就連續跨越3車道至最外側，右方車輛想向右閃避，卻撞上從路肩超車的小客車，造成至少3輛車連環追撞。（圖擷取自爆料公社）

2018-04-15 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕位於台北市內湖區的國道1號南下內湖交流道南京東路出口處，今（15）日上午11點34分，1輛黑色的BMW從左側車道未打方向燈，就連續跨越3車道至最外側，右方車輛想向右閃避，卻撞上從路肩超車的小客車，造成至少3輛車連環追撞，被網友形容「自殺式切換車道」。

民眾將影片上傳至臉書社團《爆料公社》，從中能看見，1輛黑色的BMW小轎車，從最左邊車道開始往右移動，當時在外側車道明顯有車，該BMW執意繼續切換車道，且過程中皆無閃爍方向燈，行駛在外側車道的小客車為了閃避它，朝路肩開去卻與利用路肩超車的車輛擦撞。

利用路肩超車的小客車，被擦撞後，失控橫越所有車道，朝內線車道撞去，1輛TIIDA閃避不及與之對撞，所幸這起車禍並無人傷亡，而肇事的BMW則完好無傷，詳細案情正由國道公路警察局釐清、調查當中。

許多網友看完影片後，大力撻伐BMW害人又害己的行為，紛紛留言指出「俗稱螃蟹式走法超猛」、「還好開車的是BMW，不怕賠」、「得飄得飄，神經病吧這個」、「米漿哥倒是落個全身而退」、「扯，就算開內線錯過交流道，不會下一個下嗎」、「台灣國道就是殺戮戰場」。

相關影音