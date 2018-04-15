撞死闖紅燈單車翁 法官推翻車禍鑑定報告判機車男有罪

老翁騎單車闖紅燈由斑馬線橫越台1線（由圖右至圖左），與騎機車綠燈直行的陳男發生碰撞。（記者彭健禮翻攝）

2018-04-15 20:48

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣53歲陳姓男子騎機車直行綠燈路口，與騎腳踏車闖紅燈、從斑馬線橫越的8旬周姓老翁碰撞；老翁因顱內出血等傷重死亡。老翁家屬獲陳男的機車強制險200萬元理賠及5萬元慰問金，另要求250萬元精神賠償金；雙方談不攏，家屬告陳男涉嫌過失致死。法官審理採信財團法人成大研究發展基金會的鑑定報告，推翻交通部公路總局竹苗區車輛行車事故鑑定會的結論，依過失致死罪，判陳男拘役50天。

法官調查，陳男於105年10月28日下午5點45分許，騎機車沿苗栗縣通霄鎮台1線往南行駛，行經台1線134.3公里處，有交通號誌管控的交岔路口，見行進方向為綠燈，遂直行通過。結果，在路口斑馬線上，撞上騎腳踏車闖紅燈、要由東往西橫越台1線的周姓老翁。

老翁被撞倒地，陳男打電話通報警、消；消防救護人員將老翁送醫，陳男也在場向警方告知為車禍當事人，並配合警方處理。但老翁就醫後，因傷重於隔天病危自動出院返家，於當天下午5點55分許死亡，經檢警相驗死因為頭部外傷合併顱骨骨折及顱內出血，中樞神經衰竭死亡。

陳男保有機車強制險，支付老翁家屬強制險200萬元理賠金及5萬元慰問金。但老翁家屬痛失至親，另要求250萬元的精神賠償金；雙方和解不成，老翁家屬告陳男涉及過失致死，苗栗地檢署檢察官偵查後，提起公訴。

法庭上，陳男依據交通部公路總局竹苗區車輛行車事故鑑定會的鑑定意見「一、周姓老翁騎乘未裝設燈光之腳踏自行車，逆向行駛後行經號誌管制路口，未依號誌指示行駛且在行人穿越道上橫向穿越道路，為肇事原因。二、陳姓男子駕駛普通重型機車，措手不及，無肇事因素。」辯駁無罪。

但法官就此案，另請財團法人成大研究發展基金會鑑定，報告為「一、周姓老翁騎乘未裝設燈光之腳踏自行車，逆向行駛後行經號誌管制路口，未依號誌指示行駛且在行人穿越道上橫向穿越道路，為肇事主因。二、陳姓男子駕駛普通重型機車，未能更充分注意車前狀況，為肇事次因。」

法官認為，成大研究發展基金會的鑑定報告，較交通報公路總局竹苗區車輛行車事故鑑定會的完整、詳盡，且老翁於騎腳踏車橫越馬路前，出現在陳男機車前約有8.6秒，若陳男行經路口時，能更充分注意狀況，採取必要之安全措施，例如僅需要稍微煞車、或者向左迴避等動作，這起交通事故即可避免。

法官指出，故雖周姓老翁有違規等過失，但刑事責任的認定，並不因老翁也有過失而影響於犯罪的成立，也無從解免陳男就本案車禍發生所應負的刑責。但得審酌各方的過失程度，為量刑輕重的標準，因此，判處陳男拘役50天，可易科罰金。全案可上訴。