不理警方轟3槍仍拒捕 悍越女原來是毒駕

黎女自小客因撞擊力道猛烈導致前後輪爆胎，車頭嚴重毀損。（記者許國楨攝）

2018-04-15 16:59

〔記者許國楨／台中報導〕越南籍黎姓女毒蟲日前開車攜毒拒檢逃逸，警方連轟3槍制止未果，最後自小客失控衝撞分隔島，回彈時也導致同向警車閃避不及撞上側翻馬路，儘管黎女行徑慓悍但因未繫安全帶頭部重創陷入昏迷，但經抽血黎女體內毒品反應竟嚴重超標6倍，警方今天表示，將針對其毒駕行為依涉及公共危險刑責究辦。

台中市警局保安大隊第一中隊本月5日凌晨巡邏時，發現35歲黎駕駛的白色自小客違規行駛示意停車受檢，惟黎女拒檢開始瘋狂逃逸，途中不斷變換車道還闖紅燈，警方見狀立即通報線上警網攔截圍捕，此時保大特勤中隊丁姓小隊長與許姓員警獲報加入支援圍捕，在路口發現自小客要求停車受檢仍遭拒還企圖衝撞警車，丁員等人見狀立即朝該車左後輪連開3槍制止。

但對方仍加速逃竄，雙方一直追逐到台灣大道，警車與行駛在公車專用道的自小客開始併行，此時自小客因失控超越警車後自撞分隔島，回彈時也導致同向警車閃避不及撞上側翻橫在馬路，造成許員頭部右後方撕裂傷縫了7針，丁員則是雙腳多處挫傷，在黎女車上查扣16.5克海洛因和1.8公克安非他命及摻有海洛因香菸。

警方查出黎女有毒品和偽造文書等前科，因事故當時黎女未繫安全帶，經猛烈撞擊送醫救治後目前仍在醫院急救，呈現重度昏迷，無法製作筆錄，經抽血檢驗，血液中一級毒品嗎啡及二級毒品安非他命濃度各超出標準值達6倍及近1倍之多，足證黎女確有施用毒品後駕車行為。

至於黎女胞姊昨從越南趕到台灣至醫院探視時表示，妹妹15年前嫁到台灣，5年前離婚，離婚後未與家人聯繫沒想到會出事，警方指出，將待黎女傷勢穩定釐清案情後，依妨害公務、毒品及公共危險罪等罪嫌送辦。

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