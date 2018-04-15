違建拆了又蓋影響通行 違建戶遭強制罪起訴

陳女蓋在新北市瑞芳區明燈路三段、民生街口搭蓋違建（藍色建物、雨遮），影響相鄰趙姓屋主出入，基隆地檢署依強制罪嫌起訴她。（記者林嘉東攝）

2018-04-15 14:40

〔記者林嘉東／基隆報導〕蓋違建，當心蓋到觸犯強制罪！「川霸子麻辣燙」瑞芳店違章蓋在民宅旁道路上，遭檢舉後，陳女與江姓友人雖雇工拆除，沒多久又強行重建。基隆地檢署認定，違建影響住戶通行權，依強制罪嫌將2人起訴。

起訴書指出，陳姓女子為了讓妹妹經營「川霸子麻辣燙」滷味生意，前年六月間，在新北市瑞芳區明燈路三段五十七號「呷尚宝」旁，以架設鐵架、木板隔間、屋頂、鐵拉門等方式，違建在劃有紅線的民生街道路上。

陳女雇工施建時，被五十七號趙姓屋主發現報警。警員到場時，陳女與江姓男子悍然不理，繼續闢建違建完工。趙只好另闢他徑，向新北市政府陳請。新北市拆除隊同年八月月會勘後，認定為違建，要求陳女自行拆除。

陳女雖雇工自行拆除，拆到只剩下鐵架，等拆除隊複查通過後，隔天又重新架設鐵板、木板隔間、新屋頂與新鐵拉門。

趙見陳女又蓋起違建，向瑞芳區公所反應，陳女竟置之不理，蓋好違建後讓妹妹經營「川霸子麻辣燙」賣滷味，趙姓屋主只好提告。

檢警調查時，陳女拿出土地登記申請書喊冤指出，土地是陳姓友人贈與給她，她是合法取得土地才蓋，讓妹妹開設「川霸子麻辣燙」，她只從中抽取總利潤的30%。

基隆地檢署認定，陳女搭建的鐵架等建物，蓋在劃有紅線的市府計畫道路上，已被新北市政府認定為違建；由於違建阻礙趙姓住戶通行民生街，又堆放瓦斯桶等物擋道，因此觸犯強制罪。