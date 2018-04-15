按摩後未付款 男竟還持刀搶錢

黃嫌今晨佯裝到按摩店消費，孰料，結帳時竟疑拿出水果刀搶錢。（記者萬于甄翻攝）

2018-04-15 14:26

〔記者萬于甄／台南報導〕彰化一名黃姓男子為找工作來到台南求職，但一直過著打零工的生活，有一餐沒一餐，今晨因已花光積蓄，黃男竟佯裝到仁德一間按摩店消費，結帳時疑拿出水果刀，搶得1000元後，騎乘機車逃逸，警方獲報，2小時內在永康網咖內逮獲黃男，訊後依法送辦。

警方指出，26歲的黃男平時以打零工維生，有竊盜、贓物罪等前科，2年前從彰化遠赴台南找工作，但求職之路並不順遂。

黃男近日因已花光積蓄，今晨約3點25分趁人煙稀少，先佯裝到按摩店享受一節1000元的服務後，結帳時，竟拿出預藏的水果刀，抵住櫃檯小姐脖子，大聲咆哮「把錢拿出來」，得手1000元後拔腿就跑。

櫃檯小姐嚇得花容失色，店家也趕緊報警，警方調閱監視器後，發現黃男未戴口罩、手套，做案後騎乘黑色機車往市區逃逸，隨即組成專案小組偵辦；黃男逃離現場後，竟到永康的網咖店打遊戲，案發後2小時就遭警方逮捕到案。

警方在黃男身上起出作案用水果刀1把、剩餘贓款500元等證物；黃男坦承犯案，供稱因缺錢花用，才臨時起意，搶得1000元後就花在加油、填飽肚子及網咖店上。警方訊後依強盜罪嫌將黃男移送法辦。