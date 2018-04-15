租套房改造槍枝 嫌辯沒當過兵想體驗開槍

警方查扣改造槍支的工具與改造槍枝成品、半成品。（記者王冠仁翻攝）

2018-04-15 14:18

〔記者王冠仁／台北報導〕綽號「阿成」的賴姓男子，涉嫌在宜蘭縣礁溪鄉的承租套房當作改造槍枝的場所，警方接獲線報追查，日前登門查起，在套房內起獲改造手槍成品1枝、半成品2枝、子彈29顆、槍管4枝、改造工具1批及毒品海洛因與安非他命。雖然賴聲稱他因為沒有當過兵，想體驗射擊槍枝的感覺才改槍，警方將賴男依毒品與槍砲罪嫌送辦。

台北市刑警大隊根據日前破獲的一宗毒品案向上溯源，根據被逮毒蟲所說，發現43歲賴姓男子也涉嫌向藥頭買毒；毒蟲還告訴警方，「他經常拿『傢伙』出來」。警方追查賴男身分，發現他無業多年卻能夠向藥頭買毒，因而研判賴可能涉嫌以販售改造槍枝來賺取買毒費用。

警方布線追查，發現賴平時在宜蘭縣礁溪鄉德陽路一處套房內改造槍枝，經警方長期蒐證，日前刑大幹員趁賴男返回住處時登門逮人，當場在屋內起獲改造手槍成品1枝、半成品2枝、子彈29顆、槍管4枝、改造工具1批及海洛因與安非他命。

賴聲稱，因為沒有當過兵，無法藉由軍旅生涯體驗射擊槍枝，才自行上網研究改造槍枝，想追求逼真及體驗射擊子彈的快感，才上網購買道具槍及已經貫通的槍管後自行換裝，但還沒試槍就被逮。

不過警方發現賴改造的槍械雖未具有完整膛線，但槍管內面研磨精良，品質良好十分專業，研判他所說為推託之詞；警方除將他送辦，也將擴大追查他有無共犯，以及槍枝是否曾對外販售。

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