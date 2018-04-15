「竄改電郵詐騙」 台餐廳業者被騙450萬元

2018-04-15 14:06

〔記者姚岳宏／台北報導〕張姓餐廳業者長期以e-mail連繫國外供貨廠商，訂購薯條與冷凍蔬菜，但對方從2月開始，要求更改收款帳戶，業者雖有質疑，但未細究，前後匯款5次共新台幣450餘萬元給「新帳戶」，最後是對方一直沒收到貨款，來電詢問，張男才知遇詐。

警方分析，此種詐騙手法通常起因於國外供貨廠商的電子信箱遭駭，歹徒取得供貨商與訂貨客戶的電郵對話紀錄後，偽造另個與供貨商非常類似的電子信箱，寄送電郵給訂貨客戶，謊稱帳戶變更，要求將貨款匯入詐騙集團帳戶。

張姓餐廳業者上月底報案表示，自己都是以電郵與國外廠商聯繫交易，惟對方從2月中開始就陸續寄電郵要求儘快付貨款，且給張男新的收款帳戶，其間張男曾用簡訊向供貨商求證，供貨商也說並未要求變更匯款帳戶，但後來再用電郵詢問對方，對方回信稱一時忘了這件事。

張男信以為真，前後分5次共匯折合新台幣450多萬元給對方，直到真正的供貨商用WhatsApp傳訊息告知那是詐騙帳戶，張男仔細看看之前往來電郵，發現供貨商真正的信箱是XXX@XXdishfarm.com和vendenbusche@XXX.com，而詐騙集團使用的是XXX@XXdishfarms.com和vendenbussche@XXX.com，都是多加了個s，不特別檢視根本難以察覺。

為提醒民眾慎防「竄改電郵詐騙」，警方特地由具喜感的基隆市警局警員廖光陽扮演仙女，搭上日前「仙女送公文」話題熱潮，向民眾宣導詐騙手法，刑事局表示，此詐騙手法往往造成被害中小企業重大財損，呼籲公司行號若收到客戶要求變更匯款帳戶的電子郵件，務必以電話、視訊或其他方式再次向客戶確認，以免匯入的是詐騙集團戶頭。