硬踩地雷好慘！男子瘋大甲媽違反禁炮令罰3萬

2018-04-15 11:48

〔記者張聰秋／彰化報導〕勸不聽硬要施放鞭炮，結果就是跟錢過意不去！大甲媽遶境進香隊伍預計今天中午進入雲林縣，昨天深夜和今天上午遶境彰化縣，彰化縣消防局和警察局硬起來，聯合強施鐵腕，一晚下來，光是扣留與沒入的總火藥量重達14.219公斤，數量嚇人，其中，1名男子執意踩入禁炮令的地雷區，深夜時段施放爆竹煙火，違反彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例的規定，消防局顧念初犯，對這名男子開出最低3萬元罰鍰。

破除外界對警消人員取締深夜禁炮令，只是口頭宣誓的刻板印象，彰化警消人員雷厲風行取締違規行為人，從昨天晚上10點到今天清晨6點，消防局共調派消防124人、義消13人、防火宣導16人，結合10名支援警力，以優勢人力強制取締踩入違反禁炮令地雷區的人員或團體。

一夜下來，成果豐碩，共計開立舉發單1件、扣留3件、沒入2件、成功勸導自行收回爆竹煙火5件，扣留及沒入之爆竹煙火共計尺炮2箱、連珠炮一大袋、升空類煙火117盒、專業煙火1串，合計總火藥量14.219公斤，而被開立舉發單的這一件，同時也是去年和今年大甲媽遶境彰化縣，首宗因為不聽勸告硬要施放爆竹煙火而被開罰。

消防局災害預防科長張恭維表示，法條規定罰鍰最高15萬元，該名施放行為人初次違規，以最低罰鍰3萬元懲處，大甲媽預計19日和20日回鑾彰化縣，消防局取締禁炮令的規模和執勤內容，完全比照起程，不會因為回鑾而鬆懈或放水。