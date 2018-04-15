手機師傅染毒難自拔 還邀辣妹女友吸毒

新興警方破門而入，查獲2名男毒犯同床休息，並查扣桌上毒品。（記者黃良傑翻攝）

2018-04-15 11:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕謝姓手機修理師傅收入豐卻染毒癮，引誘女友、女友人吸毒，還大言不慚說「大家都在吸」，新興警方接獲檢舉偵辦，一舉逮獲謝男和楊姓女友，以及毒友施姓男子，查獲安毒、K毒共5包，以及7包毒品咖啡包。

20歲的楊姓女友身材絞好，擁有長腿蠻腰卻沾毒，目前在電子遊藝場工作，她坦承最後一次吸毒在去年底，曾跟著謝姓男友（24歲）吸毒，但今年起已沒再碰毒品了，不過，警方持搜索票破門進入查緝時，謝男、楊女、施男同在一張床上，桌上就擺著毒品，警方對楊女供詞持保留態度。

警方今天指出，因接獲一名女子報案，指因友人與謝男有財物糾紛，她陪同到謝男承租套房催討時，謝男等人引誘她吸食安毒，當時謝男和楊女還說「大家都在吸」，蔡女被迫吸了幾口後返家，因怕日後上癮或招惹麻煩，提起勇氣向警方報案、自首。

新興警分局成立專案追查，13日前往謝男住處搜索，謝嫌拒不開門，警方立刻動用破壞工具破門而入，當場查獲謝男、楊女，以及毒品前科的施姓男子（21歲），查獲共同持有安毒3包、K毒2包、毒品咖啡包7包。

謝男否認引誘他人吸食毒品，反咬是對方想要嚐試，楊姓女友供稱，自己本來沒有吸食毒品，認識謝男後才於去年年底因好奇嘗試的，因顏值和身材還未崩壞，警方勸她快戒毒，否則後悔莫及。

警方發現查獲的毒品咖啡包上，註明「DIABLO」惡魔圖案，彷彿在告誡毒品就像惡魔，新興偵查隊表示會持續追查毒品來源，訊後將謝男等3人依毒品等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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擁有長腿蠻腰、身材絞好的楊女（右一）交友不慎，跟著男友吸毒被警查獲，所幸顏值和身材還未崩壞，警方勸她快戒毒。（記者黃良傑翻攝）

擁有長腿蠻腰、身材絞好的楊女交友不慎，跟著男友吸毒被警查獲，所幸顏值和身材還未崩壞，警方勸她快戒毒。（記者黃良傑翻攝）

新興警方破門而入，查獲2名男毒犯同床休息，並查扣桌上毒品。（記者黃良傑翻攝）