栽了！1個月內毒蟲遇同警…還同車、地點、收納盒

曹男一個月內被同警查獲二次。（記者許國楨翻攝）

2018-04-15 11:44

〔記者許國楨／台中報導〕曹姓毒蟲上月中旬才因開車攜毒被台中市第二分局育才派出所查獲，但顯然沒有得到教訓又不信邪，事隔不到一個月又開著同輛車在一中商圈附近違停，結果竟然又被同組員警攔查「咦，怎麼又是你？」車內還被查到一個與上次查獲毒品時同樣造型的收納盒，裡頭當然又是一堆毒品，讓員警忍不住斥責：「死性不改！」

警方指出，該所警員蕭傑隆、霍重霖前天巡經一中商圈附近的一中街與錦新街口，發現一輛黑色自小客車併排違停在路口轉角處，正準備上前勸離時一靠近自小客就聞到濃臭K他命味道自車內竄出盤查，見24歲曹姓駕駛將車窗搖下一看：「怎麼又是你？」

原來曹男才在上月中旬因開車攜毒被同組員警查獲，此次不但開同輛車連違停地點都一樣，難怪讓員警印象深刻，盤查過程中曹男大打悲情牌，吱唔表示去年的毒品案已判決確定即將要執行，藉此想和員警套交情不斷哀求通融不要再抓他，此地無銀三百兩的行徑，更讓員警覺得一定有鬼。

員警眼尖發現，車內後座有一個與前次查獲毒品時同樣造型的收納盒，前次遇警盤查時他也是試圖轉移警方注意，辯稱該收納盒是用來放充電線，但員警早就識破技倆，果然此次搜出的毒品也是放在收納盒內，當場起出安非他命3包、毒梅粉3包、大麻2包、K他命1包和玻璃球吸食器，人贓俱獲，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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