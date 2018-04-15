帶少女到望幽谷打野砲 蓋棉被視訊露了餡

基隆地檢署檢察官偵訊後，依對未成年性交罪將藍男起訴。（記者吳昇儒攝）

2018-04-15 11:16

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名30歲藍姓貨運司機去年透過網路結識就讀國中的阿敏（化名），兩人互有好感，進一步交往，更跑到望幽谷內的公園打野砲。隔了一個月後，小敏躲在棉被裡與藍男視訊，被母親發現，追問之下才知女兒與男友已經發生性關係，便對藍男提告。藍男到案後承認犯行，基隆地檢署檢察官偵訊後，依對未成年性交罪將他起訴。

小敏母親去年12月底晚間跑到女兒房內查看時，發現她才8點多就躺在床上，整個人躲在棉被裡面，旁邊還有她褪下的衣物，棉被裡不時傳來她與一名男性的嘻笑聲，懷疑她在裡面裸體視訊，立刻將棉被拉開，看見女兒與一名男子正在視訊；雖然女兒穿著衣服，但蓋著棉被聊天總是不對勁，追問之下，才知道與女兒視訊的男子，是她網路上認識的男朋友，而且兩人已經發生過性關係，怒對藍男提出告訴。

檢警調查，就讀國三的小敏平常就有上網交友的習慣，透過網路結識30歲的藍男，兩人進展迅速，並在戶外發生性關係。

藍男到案後向警方承認1個多月前，曾與小敏兩人跑到基隆名勝望幽谷內的公園嘿咻，但是在小敏的同意下進行的合意性交，交往至今，也就只有那一次。

檢察官偵訊後認為，藍男與未滿16歲的小敏發生性關係，已經觸犯與未成年性交罪，依法將他起訴。