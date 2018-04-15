手機開錄影放購物籃 保險業務偷拍裙底被抓

2018-04-15 00:08

〔記者王駿杰／新竹報導〕有攝狼！劉姓保險業務員11日在新竹市區一間百貨公司尾隨一名身材纖細、穿短裙的女子，他將智慧型手機開啟錄影模式，放進購物籃中，佯裝逛街將購物籃靠近該女子的裙下，偷拍裙底風光，所幸被王姓正義哥察覺，沿路跟蹤，當場拆穿劉男，協助報警後將他法辦。

王姓正義哥向警方指出，他當時在百貨公司地下一樓逛街，無意間看見劉男穿黑西裝、戴口罩，形跡鬼祟提著購物籃疑似在購物，卻一直「黏」在一名留著秀麗長髮、穿粉色套裝、短裙、身材高挑的妙齡女子旁。

王姓正義哥說，他推測劉男恐在偷拍裙下風光，便沿路跟蹤劉男約十分鐘，確定他在偷拍，就直接將購物籃中的手機拿起，並通知百貨樓管聯繫警方。

王姓正義哥說，他在購物時發現劉男刻意靠近長相清秀的女性，拿在手上的購物籃又不斷靠近女性的小腿內側，所以才研判對方在偷拍。劉男的「攝」計被拆穿後，他起先不承認，直到籃子的手機被拿起，才像洩了氣的皮球，說「我錯了，請原諒我」。

警方說，25歲劉男沒有前科，他供稱一時衝動、好奇，才會將手機開啟錄影模式放在購物籃偷拍女子裙下風光，他願意向被害女子道歉，希望對方能再給他一次機會，但被害女子堅持提告，全案訊後依妨害秘密罪嫌送辦。