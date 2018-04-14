結束教會活動返家 壯男突在北捷狂呼「我要臥軌」

2018-04-14 23:16

［記者陳恩惠／台北報導］台北捷運的台北車站二號詢問處，今天晚間有名身材壯碩的何姓少年，站在捷運站內又叫又跳，頻頻直呼「我要臥軌！」，話中不斷提到某位張姓政務委員的名字，抱怨他「張xx背叛我！」正巧台北市警台北捷運警察隊第一分隊警員李恪明巡邏抵達，見男子情緒激動，與北捷公司女保全員共同安撫之下，將他送回參加活動的教會，直到雙親將他接回，何母說，兒子罹有亞斯伯格症，只是情緒激動些，請民眾不要大驚小怪。

今天晚間8時30分許，位於台北捷運地下街M4出口下方，亦即北捷台北車站二號詢問處，有名高壯的男子不明所以的大呼小叫，情緒相當激動，有網友錄下男子抓狂且胡言亂語的過程，晚間近10時上傳至不公開的社團「爆料公社」，引起2千餘名網友關注。

捷警隊表示，男子抓狂之際，適逢第一分隊警員李恪明巡邏至該處，發現男子情緒過於激動，在北捷公司女保全員協助，共同柔聲詢問，原來男子身材雖然高壯，實際為不滿17歲的何姓高中少年。

何姓少年自稱，家住新北市新店區，雙親晚間送他到北市許昌街某教會參加青少年團契的聚會，活動結束後欲返家，突然想起討論的議題，便無法控制地在捷運站內大吼大叫。

捷警說，李員立刻帶著何姓少年再度返回許昌街的教會，正巧教會中仍有許多何姓少年的友人，在大家的協助下，一同陪伴他讓他情緒穩定，李員直等到何家雙親抵達教會將他帶回家，才結束這場騷動。

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