4/14 大福彩、大福獎及今彩539頭獎 均摃龜！

2018-04-14 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月14日）開獎的第107000030期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第107000090期今彩539，頭獎也摃龜。

第107000030期大福彩中獎號碼為：「13、17、25、26、28、36、37，特別號：22」頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得25萬元；參獎共72注獲得，每注可得4000元；肆獎共1275注獲得，每注可得400元；普獎共9347注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共5注獲得，每注可得10萬元。

第107000090期今彩539中獎號碼為「09、22、32、34、39」，頭獎摃龜；貳獎共151注獲得，每注可得2萬元；參獎共4974注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬1947注獲得，每注可得50元。

第107000090期39樂合彩中獎號碼為「09、22、32、34、39」，四合摃龜；三合共93注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4196注中獎，每注可得1125元。

第107000090期3星彩中獎號碼為「603」，正彩共98注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000090期4星彩中獎號碼為「0053」，正彩共11注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」