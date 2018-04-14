誆稱繼承阿拉伯富商遺產 他騙走醫生300萬

2018-04-14 21:50

〔記者陳慰慈／新北報導〕曾在奈及利亞工作過的李姓男子，4年前刊登廣告，佯稱繼承阿拉伯富商遺產，只要代墊處理手續費、律師費，事成後可獲30倍回饋金，一名王姓醫師信以為真，陸續匯款、交付現金共300萬餘元給李男，事後才發現上當，新北地院日前依詐欺取財罪判李男有期徒刑1年6月，可上訴。

李男佯稱，在奈及利亞工作結識阿拉伯籍商人，對方臥病在床即將不久於人世，留下500萬美金遺產指定他繼承，錢都放在美國銀行與英國巴克萊銀行，如王男先行投資代墊手續費、律師費等費用，事成可獲30倍回饋金，並提出阿拉伯籍男子臥病在床照片，及銀行、政府機關名義出具的英文郵件取信於王男。

王男因工作關係未陪同前往英國，前後匯款給李男289萬餘元；此外，李男還謊稱要接待美國來台官員，需出關手續費，又向王男拿了5000美金，事後李男並未依約付款，王男才發現上當。

審理時，李男辯稱確實繼承來自阿拉伯的遺產，他是被英國籍人士David Claunt詐騙而匯款，只要再匯款部分款項，就可取回該遺產，聲稱自己也是受害者。

法官認為，李男告訴王男，於阿拉伯商人臥病在床時，收到繼承遺產通知，偵訊時改口稱，對方過世後才接獲通知，前後供詞不一，對通知細節也交代不清，提出信件雖有署名「David Claunt」的郵件，但對繼承遺產隻字未提，又李男承諾一個月內提出相關資料，最後也未拿出，且國外匯款單紀錄遭變造也無英國帳戶，因此不採信其供詞，判他有罪。