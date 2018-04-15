愛滋泰女「性淘金」 日日春：成立專區保護小姐與客人

因為政策緣故，台灣色情業掀起泰國應召女郎「性掏金」，日日春協會呼籲，政府別再看不見，應成立專區保護應召女子與男客。（民眾提供本報使用）

2018-04-15 06:00

〔記者王捷／台南報導〕台南傳出疑似罹患愛滋的泰女艾莉絲賣淫，讓「老司機」們挫咧等；日日春協會秘書蕭怡婷說，這就是沒有性交易專區衍生的問題，泰女違法打工、應召業者違法性交易，在雙重違法下的泰女成了雙重弱勢，除會引起治安事件外，政府對於疾病管控也束手無策，市府首長應該要思考，既然色情行業無法消滅，那至少要做有效率的管制，也提供保障客人、從業女子的友善環境。

據業者指出，在台東愛滋泰女賣淫傳出後，台南各大應召站為了生意不受影響，隱匿小姐國籍，原本稱為「泰妹」的泰國應召女，全部對客人宣稱是「馬來妹」或是「越南妹」，讓客人無法辨別，但事實上泰國應召女可能佔了整個市場的8成，只要不會說中文的亞洲應召女，可能就是泰國來的應召女。

在艾莉絲初篩愛滋確診後，所屬的應召站目前還在營業，定點應召站分布在台南北區、東區、中西區服務，而且有部分小姐與其他應召站共用，會不會因此讓愛滋病擴大感染？警方私下透露這很難查，光是取締一間應召就很難了，何況要釐清性交易的人際關係；而衛生局目前也未掌握應召站，但表示會追查。

日日春協會秘書蕭怡婷說，這就是因為政府沒有規劃性交易專區產生的問題，不管境內、境外的應召從業女子，若有一定的身分控管與釐清，當疾病發生時，至少能有溯源的依據，但台灣的市府首長為了選票裝做看不見色情行業、不願設立專區，這不只會讓男客染病，說不定也會感染到沒有性交易的民眾，如果愛滋疫情擴大恐怕相關單位會束手無策，呼籲政府應該重視性交易專區的問題。

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