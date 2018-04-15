台南也爆愛滋女無套賣淫 老司機：天啊！花錢買愛滋

2018-04-15 06:00

〔記者王捷／台南報導〕上個月一名花名「Patty」的泰籍女子到台東賣淫被驗出HIV確診，掀起愛滋恐慌，「老司機」們人人自危，但台東風波未平，台南也傳有愛滋泰女賣淫！業者透露，這名賣淫女「艾莉絲（化名）」所屬應召站很有名，一個小姐報班都是8、9個男客起跳，而且台南泰女大部分提供「無套」服務，恐怕會一票「老司機」中標，有好此道的老司機得知消息直呼：「天啊！根本花錢買愛滋！」警方指出，目前已經留下應召站相關人的資料，以便進一步追查。

泰國的賣淫女子艾莉絲在台南賣淫期間住在台南某間飯店，她先被假裝警察的王姓男子洗劫、才被警方查獲；當時王男趁著艾莉絲與謝姓男客剛結束性交易時，誆稱自己是刑警，闖進房間奪走艾莉絲的手機及謝男的金項鍊，謝男起身反抗，引起飯店保全注意，意外讓警方循線得知艾莉絲賣淫。

警方調查，艾莉絲疑似是在導遊的安排下，拿觀光簽證到台南的應召站賣淫，一次性交易價格是2800元，她自稱之前在桃園、後來到台中、最後一站才來台南，但問到如何拆帳、來台灣幾天，應召站幕後是何人？艾莉絲沒有鬆口，只微笑說用英文說是秘密。

艾莉絲在抽血後，被警方移送給移民署，當時也有一名年輕男子到警所，自稱是艾莉絲的朋友要替艾莉絲辦交保，不過警方懷疑該男子是應召站成員，已留下紀錄以便追查；經過相關單位初步檢驗，艾莉絲對愛滋病毒呈陽性反應，但是被洗劫的謝姓男客是陰性反應，艾莉絲血液還會送到疾管署進一步確認，而謝男也會持續追蹤6個月。

愛滋泰女在台南賣淫傳出後，其他應召業者直呼太恐怖，艾莉絲所述應召站生意相當好，該應召專門做「定點生意」，意思是指吃住、接客都在飯店裡，泰籍小姐因為便宜，平均一天接客8、9人，而且該應召站還在繼續營業。

針對艾莉絲的愛滋初篩有9成準確率的問題，衛生局僅回應會進一步確認，這個月18日二次檢測的報告才會出爐，而對是否掌握應召業者、男客性行為人際關係問題，衛生局回應，如果二次檢測確認，會展開追查。

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