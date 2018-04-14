國3貨櫃車翻覆司機險墜橋 橫躺2線道一度大塞車

貨櫃車翻覆國道，整個貨櫃橫躺國道，造成大塞車。（記者湯世名翻攝）

2018-04-14 18:12

〔記者湯世名／彰化報導〕國道翻車！1輛貨櫃車今天下午4時許行經國道3號196公里彰化系統交流道時，突然失控翻覆，整輛貨櫃車身橫躺國道，車頭卻懸在半空中，離地面達5層樓高度，還冒出濃煙，吳姓司機費了一番功夫，才順利爬出車頭跳到國道上，逃過一劫，現場造成大塞車，國道警方與拖吊車業者直到現在還在事故現場處理中。

國道七隊調查，這起事故發生在今天下午4時20分許，1輛由吳姓司機駕駛的貨櫃車從彰化縣和美鎮上國道3號，行經彰化系統交流道時準備銜接國道1號南下前往高雄港，不料卻在行駛於系統交流道內側車道時，整輛車突然失控，自撞左側護欄後翻車，拖行50公尺後橫躺於系統交流道內，占用內側及中線車道。

貨櫃車翻覆後車頭懸吊在半空中，甚至冒出濃煙，吳姓司機一度受困車頭內，所幸及時爬出車外，跳到國道路面，順利脫困，現場其他車輛人員趕緊以滅火器噴灑，所幸未釀災情。

國道七隊與拖吊車業者據報都派員趕往現場，由於貨櫃車橫躺國道，僅開放外側及路肩通行，吳姓司機手輕微擦傷，由救護車包紮並無大礙，酒測值為0。由於吳男幾乎毫髮未傷，員警直呼：「車頭離地面高達5層樓高度，司機實在太幸運了！」

國道七隊初步調查，這起事故起因於疑操作不當肇事。現場於下午5點多實施拖吊中，拖吊期間國道3號南、北向出口均由巡邏車實施管制，並通知交控中心於告知用路人改道行駛，直到5點30分許終於清除完畢。國道七隊大隊長劉全原則呼籲用路人各類載重車行經彎道系統請減速慢行，以策安全。