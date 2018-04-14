機車乘客突暴斃 警追查命案順道查獲酒駕

2018-04-14 17:41

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣55歲張姓男子106年7月21日上午11點多涉嫌酒後騎車搭載64歲陳姓友人，途中陳男身體不適，從機車上跌落路旁，送醫搶救不治；警方釐清案情時調閱監視器，發現當時是張男騎車，最後張男因為涉嫌酒駕一併被依公共危險罪嫌移送，苗栗地院判處有期徒刑8個月。

警方調查，張男已有5次酒駕前科，仍不改貪杯上路惡習，而張男與陳男是多年鄰居，兩人當天在泰安鄉大興村部落飲酒後，由張男騎車往泰安鄉南灣道路方向行駛。陳男突然感到身體不適，張男放慢速度、正要靠邊停車時，陳男頓時竟跌落路旁。

張男見陳男跌倒後痛苦萬分，只好打電話報警求助，員警趕赴現場時，陳男已無生命跡象，送醫搶救仍回天乏術。由於事關人命，警方立刻調閱附近監視器並詢問相關案情。

警方從監視畫面中發現張男騎車，張男見鐵證如山，只好坦承自己酒駕，警方遂於當天下午2點多對張男酒測，發現張男酒測值竟高達1.16，被依公共危險罪移送，張男也只能認栽，朋友突然半路暴斃，自己也第六度因酒駕被移送。

法官調閱相關資料發現，張男之前已有5次酒駕前科，105年才因酒駕入獄8個月，105年11月24才出獄，讓法官直批張男「不知悔改」，審酌案情後認為張男為累犯，判處有期徒刑8個月，可上訴。