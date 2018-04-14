高市6路段加設違規照相設備 20日啟用

2018-04-14 16:33

〔記者黃良傑／高雄報導〕輕軌車禍事故頻傳，加上高市易肇事路段增加，交通大隊在6處路段加設違規照相設備，將於4月20日通電啟用，6支設備全採用發射低功率微波射束，敏銳度、精準度極高，警方強調增設目的在防制事禍、不在搶錢。

新增加的6支違規照相設備，包括成功二路與凱旋四路口、中山三路與凱旋四路口、新生高架道路0.82K處、旗山區旗甲路一段（圓潭橋前）、大社區學府路94巷口前50公尺處、阿蓮區復安路與玉庫路口，共計2支是取締闖紅燈、4支取締超速，前面2個路口是因應輕軌沿線事故所增設。

交通大隊指出，因應輕軌沿線所設2支固定式取締闖紅燈違規照相設備，屬於非線圈的數位式雷達闖紅燈照相設備；另4支取締超速的照相測速桿，屬發射低功率微波射束，偵測範圍內自動抓取違反交通號誌車輛資訊，車輛一違規，立即啟動雷達照相設備拍照。

大社區、旗山區、阿蓮區各增設1支取締超速照相桿，主因3處路段肇事率居高不下，被警方列為易肇事路段，加強列管改善，3處路段中旗山區、阿蓮區限速60公里，但大社區學府路段，因是義守大學通往市區主要道路，山區道路蜿蜒交通事故頻傳，速限僅40公里，警方提醒駕駛人注意速度，以免不小心違規而荷包失血。