上山下海救人 7女隨新北救助隊結訓

2018-04-14 15:31

〔記者吳仁捷／新北報導〕每逢車禍救助或狹窄空間受困等災害，總可見消防以救助技巧，破壞車體或在受困處營造安全空間，救出受困民眾，新北市消防局為最新一期結訓的48名救助隊員舉辦結訓，同時驗證救助戰技與團隊合作，而在男性為主的救助隊員中，這期也有多達7名女性，也隨男隊員完成10週訓練，展現救助女力。

新北市消防局教育訓練科說，第37期救助訓練課程共計400小時，包括急流救生訓練、山難救援訓練、立體救災訓練及各項救助基礎戰技；因應近年風災、水患、震災等天然災害，除移地花蓮縣秀姑巒溪河域，實施急流救援教學，也到至汐止區姜子寮絕壁、五分山山域模擬山難救助，並與空中勤務總隊及內政部消防署特種搜救隊實施組合訓練，期能將訓練與實務完整接軌。

新北市消防局副局長陳崇岳、第六大隊長鄭向晃代表消防局驗收受訓隊員的各項戰技，隨後由女隊員凃心屏代表接受救助訓資格；陳崇岳說，救助隊訓練為消防員最具挑戰性的專業救援訓練，更是必經的考驗，新北市消防員經救助訓練合格人數達到1186人，佔外勤人員比例64％，堪稱全國最高。

受訓的48名消防員中，也包括7名女隊員，這些女隊員隨男隊員一同參加各種訓練，訓練科雖採用女性量表測驗，但女隊員也完成每一項目；教育訓練科說，部分救助空間非常狹窄，透過女隊員較嬌小身軀，可輕易進入空間展開救助，提升存活機會。

陳崇岳說，消防局持續推動、強化各項救災技能訓練，以便在面對各類複合式災害時，快速應變、降低災害所帶來的人命傷亡及財物損失。