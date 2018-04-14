獨家》你累了嗎？男子駕車昏睡阻交通 鼻孔白粉露餡竟襲警

2018-04-14 14:37

［記者陳恩惠／台北報導］台北市1名曾姓送貨員，下班駕貨車返家途中，竟在家門前500公尺處的路中停車昏睡，由於時值下班尖峰時段影響交通，許多駕駛被塞得受不了，合力將貨車推到路旁並報警；台北市北投警分局永明派出所派員到場，驚見曾男鼻孔有不明白色粉末，蒐證時遭曾抗拒並張口咬傷員警左手，5警合力將他逮捕，訊後依傷害、妨害公務等罪送辦。

永明所表示，身材高壯的31歲曾嫌，有毒品、公共危險等前科，之前才因酒駕被吊銷駕照，沒想到繼續駕著貨車到處送貨，2名員警據報先行趕抵，叫了老半天將曾嫌由駕駛座上叫醒，要他下車先坐在路旁椅子上，曾嫌呆滯又恍惚，面對盤查靜默不語，多名支援警力到達，卻被眼尖巡佐發現他的鼻孔、嘴角沾有粉末，問他是否吃藥、拉K？曾嫌竟意外地點頭承認。

正當巡佐由後方緊抓他的雙手，要求女警拍下他鼻孔白粉蒐證，曾嫌趁機抿嘴企圖擦掉不明白色粉末，員警強力扣住他的下巴時，曾嫌竟然掙脫雙手和2名員警邊扭打邊呼喊「警察打人！打人啦！」最後在5名男警費了一番功夫，使出擒拿術，將曾嫌絆倒在地，才結束這場激烈的反抗，不過警員吳博勳左手已遭曾嫌咬傷。

曾嫌供稱，他專門處理工地或建築物的舊廢料、家俱及廚櫃等物，當天（上個月14日）中午到板橋縣民大道的工地收貨時，趁休閒時間拉K，鼻孔周邊留有粉末未注意，晚間9時餘收工返家時，實在是工作太疲累，才會開在馬路中，尚未抵家門口就突然昏睡了。

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