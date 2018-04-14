逃亡5年功虧一簣 全因「要跪算盤的錯誤」悲劇了

2018-04-14 12:21

〔記者許國楨／台中報導〕胡姓男子因案遭通緝，逃亡5年來全靠著謊報妻舅個資順利矇混過關，日前因逆向騎車被警方攔查，再度使出背誦順口溜的個資老方法企圖闖關，原對於警方發問信手拈來一一擊破，沒想到卻在關鍵題目說錯「假」老婆年次，這種回家要跪算盤的錯誤讓警方心生懷疑，從中發現破綻，終於讓胡男踢到鐵板束手就擒。

台中市第三分局東區分駐所所長林愷庭、員警柏宗憲當天巡經自由路與東光路口時，發現54歲胡男騎機車違規逆向行駛攔查，胡男唯恐通緝身分曝光，謊報黃姓妻舅的個資配合查證，警方調出大頭照跟本人比對卻越看越不像起疑，胡男先是說「顏面神經受損，牙齒全部都拔掉了，認識我的人說整個人變形走樣。」

見警方不肯放棄又大打悲情牌：「上次查也說不是（我）後來又說是，我覺得好奇怪，好累哦，每次都說不像本人，快吐血了。」但警方為求謹慎，隨口抽問家人姓名及生日，包括妻舅改名、地址、幾個小孩的年紀等資料，假冒身分的胡男對於警方發問信手拈來一一擊破，沒想到卻在關鍵題目說錯「假」老婆年次，這種回家要跪算盤的錯誤讓警方心生懷疑，不肯隨意放行，將他帶回派出所查證身分。

胡男這下開始神色慌亂狡辯，怎可能記住那麼多事，又在警所門前上演稱很累、有高血壓身體不適等嫌犯慣用的身體不舒服戲碼，此時警方經多方資料交叉比對，確認胡男是台中地檢署發佈的侵占通緝犯，怒斥，「再假啊！」讓逃亡5年多的胡男終於踢到鐵板闖關失敗，訊後將他解送歸案。

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