超「扯」！ 不到半年 同處電線桿又被車輛拉斷

這支電線桿才因被扯斷換新，不料不到半年，今天又被扯斷。（記者湯世名攝）

2018-04-14 11:57

〔記者湯世名／彰化報導〕超「扯」劇情！去年1輛預拌混凝土車行經彰化市139線大彰路時，疑混凝土槽體過高勾到電線，連續將3支電線桿扯斷，電線散落滿地，造成當地停電，台電等單位緊急更換電線桿，不料換好不到半年，今天上午同樣地點，又傳出1輛資源回收車經過時扯斷電線，1支換好不到半年的電線桿又被扯斷，同樣又造成停電，當地居民直呼：「怎麼又來了！」台電已派員搶修。

去年11月6日，1輛預拌混凝土車從彰化市八卦山139線進入彰化市境內時，混凝土槽體突然勾住電線，連扯帶拉將數十條電線全都扯下，還連帶造成路旁3支電線桿被扯斷，緊跟在混凝土車後方的1名機車騎士也因閃避不及摔車，現場一片狼藉，所幸機車騎士並未受傷。這起離奇事故造成兩方交通一度中斷，也因這起扯斷電線事故，當地大停電，許多正在收看第四台的居民也因電視螢幕突然中斷而一頭霧水，相關單位的工程單位人員紛紛趕往搶修，隔天全部搶修完成。

不料事隔不到半年，今天上午1輛載運樹枝的資源回收車行經該處，又疑因為車斗上方的機械手臂過高，突然勾住電線，強烈拉扯力道，將之前才換好的電線桿給拉斷，當場倒地，又造成當地一度停電，居民無法收視出門查看，發現竟然又是同樣地點的電線桿遭車輛扯斷，直呼「太扯了！」台電與彰化警方緊急派員趕往現場，指揮交通，並展開搶修，肇事責任已由警方釐清。