大學生淪車手 父母苦勸仍不吐實遭羈押

2018-04-14 10:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑警大隊偵一隊12日逮捕兩名詐欺集團的車手，其中1人是就讀私立大學的19歲林姓大學生，他中午上完課，下午趕著去當騙徒車手，另一名張姓車手的父親，於警局痛罵「你到底在幹什麼？」張嫌卻回答「我想要自由一點的工作」，兩人都宣稱自己「無知」，「義務」幫朋友取貨，不知觸犯詐欺罪，縱使父母苦勸，兩人仍不吐實，台中地院今天（14日）裁定准予羈押。

中市警局刑大偵一隊12日接獲民眾報案，指自己誤信詐欺之詞，把存摺、提款卡與密碼，用小包裹郵寄到苗栗縣頭份市一家超商，警方趕赴超商埋伏，逮捕領貨的22歲張姓車手，檢視張嫌手機通訊，得知他還要到竹南鎮與苗栗市的超商取貨，他的上手是住在南投縣草屯鎮的林姓大學生，警方趕赴三地，查扣受騙民眾寄出的7個小包裹，並順利逮捕林嫌。

昨天（13日）已有2名被害人出面，其中1人說，他在臉書上見求才廣告，內容是「升職兼差你還在煩惱工作嗎？找我們就對了，日結1萬到7萬，男女皆可，沒有笨人只有懶人」，每天可賺1萬至7萬元，薪水高到令人瞠目結舌，他與對方聯繫，對方宣稱是合法投注站聘僱業務員，基本月薪3萬元，其餘報酬視績效發給，會員投注的錢，會透過業務員的帳戶匯給投注站，因此，要先把存摺、提款卡與密碼寄到指定超商，由投注站派人領取，警方遂以「沒有笨人只有懶人」的廣告詞，戲稱是「沒笨人」詐欺集團。

2名詐騙車手都宣稱「無知」，是「義務」幫朋友取貨，沒有酬勞，林姓大學生的父母怒斥「每月都給足夠生活費，為何做這種事？」他答覆「我現在不想談」；張嫌的父親更是氣憤質問「你到底在幹什麼？」原本在鐵板燒餐廳工作的張嫌，竟回答「我想要自由一點的工作」，在父母苦勸下，兩人雖改口說，有拿到酬勞，僅各為2000餘元，卻還是不願如實供出上游嫌犯，警方認為他們不吐實且有串供疑慮，昨天傍晚依加重詐欺罪法辦，檢方向法院聲請羈押，法院今天上午裁定准予羈押。