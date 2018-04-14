台女遊泰慘遭按摩師摀嘴性侵 驚爆當地黑文化

台灣一名女子到泰國旅遊，並在一間按摩店消費，卻慘遭按摩師性侵。（圖翻攝自臉書）

2018-04-14 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕台灣一名女子到泰國旅遊，並在一間按摩店消費，卻慘遭按摩師性侵。報案後詢問住在當地30年的朋友，才得知「很多按摩店只要到了晚上就會變半套服務」，難過上網爆料，呼籲大家要小心，也有臉書社團成員表示，女生到泰國按摩一定要堅持給女生按。

綜合媒體報導，受害女子在臉書不公開社團指出，自己12日晚間到曼谷一間按摩店消費，腳底按摩後她追加了泰式按摩，接著被帶上按摩店二樓，過程中，按摩師一度碰觸她的下體，她大聲說「NO」，師傅恢復正常按摩手法。

沒想到師傅過程中突然叫她轉成正面，然後離開約2分鐘，回來時師傅背對女子，女子聽到類似塑膠的聲音，「應該是保險套」，之後就被強行性侵，試圖呼救還被摀住嘴巴。女子走出店後立刻報警，但對方卻要她詢問店家，按摩師為何會有這種行為，接著就掛斷電話。

女子詢問住在泰國30多年的朋友，才知道許多按摩店到晚上都會變半套店，無論男女技師都一樣，這是泰國的「黑文化」。臉書社團成員也指出，有泰國友人表示，女生如果給男生按摩，通常是有要進行性服務，店家也會跟警方說是交易而非性侵。

女子認為，很多女生絕對不想把這種事被別人知道，但自己發出這個消息是希望大家出國真的要非常小心，防範這種事再發生。

被害人告知泰國友人後，昨天致電駐泰國代表處，代表處派員陪同女子前往曼谷通羅警察局報案，並到醫院驗傷。警方帶回嫌疑人供指認，但警方表示涉案人否認指控。

駐泰國代表處提醒前往泰國旅遊的民眾，出國旅遊時務必注意自身安全。