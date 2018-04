解析「牛頭牌」破億逃稅法 金融人士笑：國稅局根本抓不到

2018-04-14 00:05

〔記者王捷/台南報導〕知名的「牛頭牌」沙茶醬生產公司好帝一食品,涉嫌在海外成立紙上公司逃漏稅上億元,手法令一般民眾看了霧煞煞。有金融界人士解析,簡單來說,假設牛頭牌賣70元的商品給境外公司,再由境外公司以100元賣給國外廠商,但台灣的稅法是屬地主義,在國外的營業稅與營利所得稅是靠業者誠實申報,但牛頭牌的案例,業者營收徹底與境外公司切割,以規避實際的營利所得,國稅局根本抓不到或裝作沒看到。

金融人士透露,牛頭牌逃稅手法相當普遍,甚至國內有業者誤會,以為在國外開公司不用繳稅,事實上,只要營利行為在台灣,就該依法繳稅,但國稅局沒能力取締或挑著取締,讓業者抱持僥倖心態。以好帝一的案例來說,假設好帝一將商品以70元賣給紙上公司,再由紙上公司以100元賣到國外,這30元的差價事實上是要繳稅,但這10年間卻都沒被查到。

好帝一旗下的紙上境外公司,註冊沒有想像中的複雜,有專門的會計師事務所替企業申請海外註冊;早期的境外紙上公司,大多設立在英國海外的英屬維京群島,英屬維京群島沒有與台灣簽訂金融合約,因此,國外沒必要跟國內稅務機關報告金流資料,讓當時的維京群島、開曼群島成為國人的「逃稅天堂」。

但困難的地方不是成立紙上公司,而是替紙上公司開戶,才能做為洗錢工具。為了嚇阻洗錢,經濟合作暨發展組織(OECD)在2014年7月發布跨政府協議,「共同申報準則」(Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters簡稱CRS)主要目的在建立國際間金融帳戶資訊交換的機制。

這個機制是銀行人員在接到民眾開戶需求時,要徹底追溯最終受益人,以牛頭牌的案子舉例,在好帝一在簽訂CRS協議的國家,替紙上公司開戶時,就會追出紙上公司的最終受益人,在國際間若有洗錢狀況時,兩邊國家能互相提供金融資料,嚇阻洗錢的狀況。

目前CRS陸續上路,已有101個國家承諾加入,台灣預定2019年實施,在資金流向逐漸透明的時代,稅務機關應該要越來越容易調查,未來逃稅或漏報,被取締狀況會越來越多,但紙上公司在全球仍能用很多不知名的國家做為據點,並在沒有簽訂CRS的國家開戶,除非有內部檢舉,否則國稅局根本沒轍。