解析「牛頭牌」破億逃稅法 金融人士笑：國稅局根本抓不到

2018-04-14 00:05

〔記者王捷／台南報導〕知名的「牛頭牌」沙茶醬生產公司好帝一食品，涉嫌在海外成立紙上公司逃漏稅上億元，手法令一般民眾看了霧煞煞。有金融界人士解析，簡單來說，假設牛頭牌賣70元的商品給境外公司，再由境外公司以100元賣給國外廠商，但台灣的稅法是屬地主義，在國外的營業稅與營利所得稅是靠業者誠實申報，但牛頭牌的案例，業者營收徹底與境外公司切割，以規避實際的營利所得，國稅局根本抓不到或裝作沒看到。

金融人士透露，牛頭牌逃稅手法相當普遍，甚至國內有業者誤會，以為在國外開公司不用繳稅，事實上，只要營利行為在台灣，就該依法繳稅，但國稅局沒能力取締或挑著取締，讓業者抱持僥倖心態。以好帝一的案例來說，假設好帝一將商品以70元賣給紙上公司，再由紙上公司以100元賣到國外，這30元的差價事實上是要繳稅，但這10年間卻都沒被查到。

好帝一旗下的紙上境外公司，註冊沒有想像中的複雜，有專門的會計師事務所替企業申請海外註冊；早期的境外紙上公司，大多設立在英國海外的英屬維京群島，英屬維京群島沒有與台灣簽訂金融合約，因此，國外沒必要跟國內稅務機關報告金流資料，讓當時的維京群島、開曼群島成為國人的「逃稅天堂」。

但困難的地方不是成立紙上公司，而是替紙上公司開戶，才能做為洗錢工具。為了嚇阻洗錢，經濟合作暨發展組織（OECD）在2014年7月發布跨政府協議，「共同申報準則」（Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters簡稱CRS）主要目的在建立國際間金融帳戶資訊交換的機制。

這個機制是銀行人員在接到民眾開戶需求時，要徹底追溯最終受益人，以牛頭牌的案子舉例，在好帝一在簽訂CRS協議的國家，替紙上公司開戶時，就會追出紙上公司的最終受益人，在國際間若有洗錢狀況時，兩邊國家能互相提供金融資料，嚇阻洗錢的狀況。

目前CRS陸續上路，已有101個國家承諾加入，台灣預定2019年實施，在資金流向逐漸透明的時代，稅務機關應該要越來越容易調查，未來逃稅或漏報，被取締狀況會越來越多，但紙上公司在全球仍能用很多不知名的國家做為據點，並在沒有簽訂CRS的國家開戶，除非有內部檢舉，否則國稅局根本沒轍。