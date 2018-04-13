4/13 今彩539頭獎開出1注！大樂透頭獎摃龜

2018-04-13 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月13日）開獎的第107000034期大樂透，頭獎摃龜；第107000089期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由台中市中區柳川里成功路263號1樓的「貳陸參彩券行」開出。

第107000034期大樂透中獎號碼為：「01、12、25、28、40、46，特別號：39」頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得402萬8975元；參獎共49注獲得，每注可得4萬3546元；肆獎共99注獲得，每注可得1萬3855元；伍獎共2152注獲得，每注可得2000元；陸獎共2713注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬6787注獲得，每注可得400元；普獎共3萬7179注獲得，每注可得400元。

第107000034期49樂合彩中獎號碼為「01、12、25、28、40、46」，四合共3注獲得，每注可得20萬元；三合共84注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2934注中獎，每注可得1250元。

第107000089期今彩539中獎號碼為「02、08、22、27、39」，頭獎1注獲得，可得800萬元；貳獎共164注獲得，每注可得2萬元；參獎共7367注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬6811注獲得，每注可獲得50元。

第107000089期39樂合彩中獎號碼為「02、08、22、27、39」，四合共3注獲得，每注可得21萬2500元；三合共216注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7933注中獎，每注可得1125元。

第107000089期3星彩中獎號碼為「785」，正彩共24注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000089期4星彩中獎號碼為「2927」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」