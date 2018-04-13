獨家》國發院土地賤賣案 北檢密傳買家審約律師江東原

2018-04-13 22:34

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦國發院土地交易疑遭賤賣案，為釐清契約疑點，近日接連傳喚多名證人到庭；本報掌握，檢方先前已傳喚代表國民黨審約的律師李永然到庭證述，為還原國民黨與買家元利建設議約的程序，檢方另以證人身分秘密傳訊代表元利建設審約的律師江東原到庭。

據了解，北檢比對相關證述後，已將偵辦焦點放在國民黨前主席馬英九、受馬指示處分黨產的前行管會主委張哲琛2人身上，並積極釐清國發院土地的鑑價作業程序；馬英九、張哲琛如果為了達到儘速處分黨產的目的，而涉及違背國民黨利益，主導降價求售，不排除會被改列為被告。

北檢調查中的國民黨黨產，可分為黨營事業中央投資公司所持有的三中資產，以及直接登記在國民黨名下的國發院土地、原中央黨部大樓等資產；相關黨產交易均是由時任中投董事長兼行管會主委的張哲琛負責操盤；但據悉，張哲琛歷次庭訊時，僅承認有向馬英九報告三中交易的進度，至於國發院土地降價等疑點，張疑似未推給馬。

針對國發院土地交易的契約疑點，檢方著重於當年行管會高層與元利建設所簽的「議價備忘錄」，究竟為何原已談妥42.5億元賣價，卻在6天後的簽約日，國民黨又自降4.2億元出售？當年是誰對合約下最後修改指令？為此，張哲琛及張所指派與買家交涉的下屬、前行管會高層鄭國珍，都分別被依證人身分傳訊到庭。

據了解，被問到是誰在議價備忘錄談妥後，又擅自授意降價等關鍵疑點時，相關證述均未鬆口，也未提及是否與馬英九的賣地決策有關。檢方另尋破口，改從負責代表買、賣雙方審約的律師著手調查，比對李永然、江東原的證詞，釐清當初從議定價格至實際交易的關鍵6天內，國民黨內究竟是由誰出面與律師交涉，並主導修改合約。

張哲琛雖未將責任全推給馬英九，但根據國民黨內中常會等會議相關紀錄，張哲琛曾在售地案成交前上簽向馬報告，指該地經5次標售，僅元利一家出標，為因應當前財務需求，擬以42.5億元讓售；當時馬英九批示「悉」。成交後，馬也曾在中常會上公開向黨員報告，馬還一度遭黨員質疑售地決策損及國民黨利益。

由於馬英九在售地前、後，都曾向張哲琛關心交易進度，且馬時任黨主席，有簽字售地的最終決策權，究竟張哲琛等下屬作證時，面對關鍵疑點時避重就輕等說詞，有無可能是在替馬英九設下防火牆？檢方仍須比對釐清。對於國發院等黨產案相關偵辦進度及案情疑點，北檢表示偵查不公開。