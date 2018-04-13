管中閔被控違法赴中兼課 北檢最快下週傳喚說明

2018-04-13 22:22

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣大學校長當選人管中閔，被檢舉涉嫌赴中國違法兼課等多項爭議，台北地檢署依違反國家機密保護法分他字案調查中，北檢偵辦此案保密到家，猶如鴨子划水般低調進行，承辦檢察官繼調閱管入出境資料後，今低調密訊5名台大教務處行政人員作證，訊後均請回；據悉，北檢最快將於下週傳喚管中閔到案說明，釐清相關爭點。

另據本報掌握，北檢已函請法務部國際及兩岸法律司，向中國請求司法互助，釐清管赴中任教的單位及確切時間等疑點。

管中閔案因涉及敏感政治議題，北檢檢察長邢泰釗對於偵辦進度，僅低調表示「偵查不公開」。為避免承辦檢察官受政治力等因素干擾，影響辦案進度，要求北檢所有人封口。本報掌握，北檢將此案指分給重大刑案專組「吉組」負責，承辦檢察官則是台大法律研究所畢業的高材生，具備優秀外語專長。

北檢接獲民眾檢舉，指管中閔身為受到管制的離職政務人員，卻在卸任國發會主委後，未經報備核准就到中國兼課，違反「國家機密保護法」有關涉密退職政務人員管制3年赴中相關規定。

檢舉另指出，管中閔於2005年起，曾在中國廈門大學、西安交大、華中科技大學等校兼職，但依據「教育人員任用條例」規定：「專任教育人員，除法令另有規定外，不得在外兼課或兼職。」

為釐清管中閔被控非法赴中兼課等爭議，承辦檢察官近日除調閱管入出境資料，並向國發會等單位取得管申報赴中的相關資料，釐清相關疑點，日前也致電管擔任講座教授的台大財務金融學系，預告近期將向管發出傳票，請他到案說明，今再低調密訊5名台大教務處行政人員作證，訊後均請回，預計最快下週將傳管到案說明。