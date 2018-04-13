怒打71歲老丈人？ 52歲董座反控：他先推人

宏總開發董事長馮輝龍（帶口罩者）在麵包店裡，與71歲老丈人發生激烈口角，甚至出手毆傷對方。（記者魏瑾筠翻攝）

2018-04-13 21:55

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園宏總開發52歲董事長馮輝龍與妻子離婚，爭產官司纏鬥逾2年，就連最近百歲曾祖母辭世，妻子都不讓他的7歲小女兒送最後一程。11日下午，他在桃園區南平路某間麵包店撞見71歲岳父，雙方為了此事爆發爭執，一言不合，他出拳、毆打老丈人，影片被PO上《爆料公社》後，遭到瘋傳，引發網友撻伐。馮輝龍今天（13日）出面喊冤說，當天和岳父在店外就已有爭執，指控是對方「先動手」出手推他2次，自己氣不過，才跑進店裡理論，不料雙方又起爭執，坦承自己一時氣憤才出拳。

馮輝龍說，當天先在店外和岳父為了妻子不讓他女兒奔喪起了爭執，當時岳父回他一句「關我什麼事」後，出手推他兩下，隨即走進店裡；自己氣不過，跟進店裡，不料，兩人又爆發口角，才打了岳父一巴掌。當時顧客見狀上前勸阻、拉開二人，他走出店外後，過不久又回頭用手架著岳父，導致他摔倒在地。

對此，妻子蔡小姐只說，求馮先生放過她父親及家人。警方則說，事發後雙方表達和解，今天下午馮男雖到醫院驗傷，但尚未提告。