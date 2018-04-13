被爆隱匿性平案件 東原國中校長：導師偷錄音扭曲原意

2018-04-13 21:14

〔記者楊金城／台南報導〕民進黨立委許智傑、全國教育產業總工會秘書長劉亞平今天（13日）在立法院踢爆，台南市東原國中今年1月發生性別平等事件，校長不但隱匿案件，還懲處通報的葉姓女教師，造成葉姓教師精神崩潰揚言跳樓；陳一仁則否認「吃案」，對葉姓教師偷錄音並扭曲他的原意，深感遺憾。

陳一仁回應說，未隱匿性平事件，詢問學生及家長，也沒有被性騷受辱感覺，目前已依性別平等教育法規定成立調查小組調查中。

台南市教育局則說，已組成專案調查小組入校調查，以釐清相關細節及事實，並將依查證結果，循相關規定辦理。

整起事件是在今年1月10日發生，東原國中有5名學生在校園廁所內嘻笑打鬧，張姓學生被陳姓學生潑水，李姓學生也用手對張生打屁股（另指戳屁股），因喧嘩聲過大，校長陳一仁下樓查看，當場訓誡學生。

陳一仁說，當時不知另有張生被打屁股情事，學生並未反映有疑似性平事件。

葉姓導師事後調查，因李生不承認，葉姓教師要求李生在辦公室、走廊罰站，站著寫自述當天事發經過，1月24日葉姓教師就被投訴到教育局涉及不當處罰，學校在2月23日召開教師成績考核委員會，決議將葉姓教師予以申誡一次。沒想到，風波越滾越大。

葉姓女教師今天在綠委陪同下，公布與校長陳一仁對話錄音，顯示校長曾親口說出「這件事我扛、不准妳報」、「我明確告訴妳不准通報」；葉姓教師因為被校長要求不准通報，壓力過大，和校長對話中曾情緒不穩，揚言跳樓給校長看，被校長喝止。

許智傑說，性平案件發生後，葉姓導師立刻展開調查，並依法於24小時內向上通報，沒想到當事人家長疑找來議員助理到學校施壓，而校長也明言不准通報，還以不當處罰學生為由要記她申誡。

許智傑說，校長在還沒調查清楚前，就打學生屁股，已涉體罰學生，同時還拒絕老師向上通報校園性平案件、受壓力反懲處教師、不准教師申訴等3個錯誤，要求台南市教育局秉公處理。

陳一仁回應說，葉姓教師被記申誡，並非因為葉姓教師反映校內性平事件。更無吃案，隱匿性平事件，是學校在調查葉姓教師疑似違法處罰案過程中，獲悉學生疑似性騷事件，才再詢問學生及家長，雙方家長都說是孩子間的嬉鬧，並非性騷事件，3月19日教育局接獲投訴學校疑發生性平事件後，學校雖早有調查處理，也立即進行性平事件通報，並決議外聘專家成立調查小組啟動調查。

陳一仁說，葉姓教師體罰申訴案與性平事件不應混為一談，且性平事件學校也有處裡，對於葉姓教師偷錄音，扭曲他的原意，深感遺憾。

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