獨家》家中被搜出5000萬 牛頭牌老總：給佛光山做公益用

總經理劉珀秀（右一）家中被起出5000萬現金，他辯稱是為了方便到佛光山捐獻用。（翻攝佛光山網站）

2018-04-14 00:00

〔記者王捷／台南報導〕知名的「牛頭牌」沙茶醬生產公司好帝一食品涉嫌在海外成立紙上公司，逃漏稅高達1億1686萬多元，檢調執行搜索時，在總經理劉珀秀家中起獲5000萬元犯罪所得，劉珀秀竟稱，家中放這麼多錢，是為了去佛光山參拜時，方便捐獻給佛家做公益。

檢警透露，現金分為兩部分，並直言劉珀秀比較沒有戒心，藏錢的地方很容易就被發現，其中一部分藏在衣櫃內的紙箱，另一部分直接大喇喇擺在住家頂樓桌上，藏都沒有藏。

對於檢調單位如何搜出大筆現金，台南地檢署態度相當保守，指稱檢察官沒到現場，因此不曉得現金如何被搜出，檢調搜索方式溫和，看到抽屜、衣櫃都會打開檢查，調查官是看到衣櫃裡有好幾個紙箱，搬下來看才發現，紙箱內裝有現金及相關金流單據。

不過，有檢警透露，事實上，搜索人員打開衣櫃時發現，大衣櫃有一層擺了滿滿的牛頭牌產品紙箱，紙箱標明是肉燥、炸醬等，並以膠帶封箱，一箱分量不輕。食品放在衣櫃有違常理，因此，搜索人員一看就覺得有異，打開一看才發現，箱子裡用彰化銀行的廣告紙，包裹一綑綑現金，一箱約有3、400萬元。

搜索人員說，比起林益世藏將現金「藏水池」的方式，劉珀秀並沒有費心藏錢，甚至直接將現金擺在住家頂樓的桌上，對這些錢，劉珀秀辯稱，是為了方便捐獻佛家做公益。

據轉述，劉珀秀供稱，他長期投入佛光山慈善事業，佛法中的大愛與慈悲，影響他經營公司的理念，每次到佛光山參拜，都會捐獻所得給佛光山做公益，屋內的現金就是為了方便捐獻存放。不過，檢調不認同這樣的說詞，將5000萬元現金視為犯罪所得。