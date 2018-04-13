結帳襲胸正妹飲料店員 吊嘎噁男辯稱「開玩笑」

女性民眾今（13）日在臉書社團「爆料公社」指出，自己為高雄市飲料店員工，卻在今天賣飲料給當地1名男子時被他襲胸。（圖擷取自爆料公社）

2018-04-13 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕女性民眾今（13）日在臉書社團「爆料公社」指出，自己為高雄市飲料店職員，卻在今天賣飲料給當地1名男子時被他襲胸，整個過程都被監視器拍攝下來，讓網友們憤而怒轟「買飲料也要摸兩粒？」、「太過分了，肉搜」。

從今天早上9點17分、高雄市五福二路當地飲料店監視器畫面中可以見到，1名身穿黑色吊嘎、戴金項鍊、挑染金髮的男性，向受害女店員點取飲品，過程中不斷自顧自地碎碎念，卻在飲料做好要結帳時，傾身伸手朝女店員胸部摸去，讓她驚得倒退2步，店長在旁目擊全程亦出聲制止，男子才說自己在「開玩笑」，隨後拿著飲料離開現場。

許多網友看完影片後，都對吊嘎男的行徑感到相當憤怒，相繼留言指出「變態」、「噁心」、「告死他」、「垃圾」、「開你個屁玩笑」、「現在是當之前買檳榔送兩粒嗎」、「髒東西」、「應該是藥吃多了想坐牢」、「這樣摸到了到底有什麼好爽的」。

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1名身穿黑色吊嘎、戴金項鍊、挑染金髮的男性，向受害女店員點取飲品，卻在飲料做好要結帳時，傾身伸手朝女店員胸部摸去。（圖擷取自爆料公社）